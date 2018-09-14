«Ох уж эта простуда»: в Кирове продолжается вакцинация против гриппа

СЕГОДНЯ 12:10 2018-09-14T12:08:47+03:00

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Начало осени традиционно считается кратковременным пиком заболеваемости ОРВИ: дети возвращаются в школы и детские сады, некоторые из них тут же подхватывают инфекции. В это же время меняется погода, на смену теплу и солнцу приходят ветры и дожди. К тому же в домах кировчан, несмотря на похолодание, отопления пока что нет. Вместе все это ведет к росту заболеваемости.

«Комсомольская правда» в Кирове» рассказывает, почему прививки от гриппа (и не только) стоит делать именно сейчас.

Вакцинация - надежный способ профилактики ОРВИФото: Роман ИГНАТЬЕВ

НИКТО НЕ ХОЧЕТ ЗАКРЫВАТЬ ДЕТСКИЕ САДЫ НА КАРАНТИН

Вакцинация - основной способ профилактики гриппа. Прививаться необходимо в начале-середине сентября: настоящего пика заболеваемости в этот период не бывает, а значит, вакцина успеет подействовать и подготовить организм к дальнейшим «атакам» вирусов. По крайней мере, так утверждает управление Роспотребнадзора по Кировской области.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Любовь Опарина считает, что по-настоящему опасных эпидемий в этом году ожидать не стоит.

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала изменить состав вакцины от гриппа, - пояснила Любовь Валерьевна. - Болезни «циркулируют» по планете, поэтому из состава наших вакцин исчезли два прежних вируса, на их место пришли новые. Бояться всего этого не стоит: частицы вирусов не столь активны, они выращены в специальных лабораториях.

Любовь Опарина подчеркивает, что в среднем в Кировской области прививки от гриппа делают 40% населения. Этот показатель ниже общероссийского на 5-6%, кировчане по-прежнему неохотно проходят вакцинацию.

Кировчане по-прежнему неохотно делают прививки от гриппаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Реже всего прививаются от гриппа маленькие дети, - подчеркнула специалист. - Это неправильно, ведь детские сады и ясельные группы все еще остаются «очагами» риска, где ребенок легко может заразиться. Никому не хочется закрывать группы на карантин, но порой это приходится делать.

В ГРУППЕ РИСКА АЛЛЕРГИКИ, АСТМАТИКИ И СЕРДЕЧНИКИ

Кампания против гриппа началась с первых дней сентября. В Киров завезли 45% от заявки на вакцину - свыше 160 тысяч доз. Затем поступила и детская вакцина (почти 60 тысяч доз), и партия прививок для беременных женщин (свыше 600 доз).

- Это вакцины образца «Совигрипп», - пояснила Любовь Опарина. - Детский препарат несколько отличается от других, в нем нет консерванта, он специально очищен.

По словам специалиста, в «группе риска» находится немало кировчан. Шансы заболеть ОРВИ высоки у аллергиков и астматиков, людей с болезнями сердца и излишним весом. Все эти категории граждан болеют более серьезными формами гриппа, вплоть до пневмонии.

- В зимнем сезоне 2017-2018 годов был отмечен значительный рост пневмонии, - подчеркнула Любовь Валерьевна. - Причем настоящей эпидемии не было, поэтому врачи удивлялись таким темпам роста заболеваемости. Самые тяжелые последствия гриппа наблюдались у лиц старше 60 лет.

Специалисты настоятельно рекомендуют кировчанам пройти вакцинацию против гриппа - это самый надежный формат защиты от инфекции. Партии прививок, уже завезенных в Кировскую область, хватит практически на половину взрослого населения нашего региона.

Для того чтобы получить бесплатную прививку от гриппа, достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства.

Сделать прививку от ОРВИ можно в поликлинике по месту жительстваФото: Роман ИГНАТЬЕВ

ВАЖНО

Начало осени - удачное время не только для вакцинации против гриппа, но и для защиты от клещей. После летнего отдыха наш иммунитет еще достаточно силен для того, чтобы воспринять прививку.

Вакцинация от клещевого энцефалита проходит в два этапа, между ними должен быть интервал. Чтобы к весне (к началу сезона активности клещей) получить эффект, первую прививку нужно сделать в сентябре-октябре.

Начало осени - идеальное время для прививки от энцефалитаФото: Алексей БУЛАТОВ

ПРИВИВКА РЕБЕНКУ

Кировчане до сих пор с недоверием относятся к вакцинации детей. На самом деле эта процедура не так страшна и вовсе не опасна для здоровья ребенка, тем более если его организм будет к этому правильно подготовлен.

Шаг 1. Ребенок должен быть полностью здоров (за месяц до этого он не должен ничем болеть) и обследован врачами.

Шаг 2. Несколько дней до и после прививки ребенок не должен пробовать новую, незнакомую еду: это в итоге может привести к аллергической реакции. По рекомендации врача можно также «пропить» курс препаратов от аллергии.

Шаг 3. Не стоит делать прививку сразу же после возвращения из отпуска. Также несколько дней ребенок не должен посещать общественные места, в особенности ТЦ: нужно быть уверенными в том, что он никак не соприкасался с инфекцией.

Подготовка ребенка к вакцинации должна быть особенно тщательнойФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Шаг 4. Не ведите ребенка домой сразу же после введения вакцины. Реакция на препарат станет заметна уже через 20-30 минут. Если вы будете неподалеку от больницы, ребенка сразу же можно будет показать врачу.

Шаг 5. Внимательно следите за состоянием ребенка. При первых же признаках жара и недомогания стоит обратиться за помощью медиков.

И помните: вы имеете полное право проверить срок годности вакцины и наблюдать за тем, как ее готовят к введению в организм ребенка.