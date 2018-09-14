Сильный ветер в Кировской области повалил заборы и деревья

СЕГОДНЯ 12:01 2018-09-14T11:58:56+03:00

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Еще в среду МЧС разослало кировчанам СМС-предупреждения о сильном ветре – до 17-22 метров в секунду. А также предупредило о грозах и кратковременных дождях. Прогноз оправдался: порывы сильного ветра ощутили на себе жители практически всех районов.

Порывы ветра погнули деревья в областном центре. Фото: Юлия Павлова

- На территории Кировской области за прошедшие сутки при прохождении штормового глубокого атлантического циклона наибольшие порывы ветра зафиксированы в Вятских Полянах - 19 м/с, - сообщает группа «Любительская метеорология в Кирове». - Тем временем центр штормового циклона сместился в район Сургута (ХМАО), а вечером окажется на западе Красноярского края. Порывы ветра днем в Кировской области ожидаются уже до 15 м/с.

В Вятских Полянах деревья не выдержали порывов сильного ветра. Очевидцы рассказали, что достаточно молодая береза упала на припаркованную машину.

В Кирове на улице Риммы Юровской повалило забор. Фото: vk.com/ky43

В Кирове на улице Риммы Юровской упал забор, огораживающий стройку. Досталось припаркованной рядом ГАЗели.

Очевидцы также рассказали, что в областном центре деревья, если не поломало, то сильно погнуло ветром.

Кстати, в эти выходные ожидается безветренная малооблачная погода.