Кировские палеонтологи обнаружили зубы хищника Пермского периода

СЕГОДНЯ 18:02 2018-09-16T22:05:44+03:00

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На этой неделе сотрудники Вятского палеонтологического музея выезжали в экспедицию на Котельничское местонахождение парейазавров. Это не первый выезд на место, где уже более 20 лет ведутся раскопки флоры и фауны Пермского периода развития Земли (примерно 250 миллионов лет назад). В этом году раскопки ученых одного из лучших в России музеев палеонтологии начались в августе, когда вода ушла с берега реки Вятки напротив деревни Ванюшонки Котельничского района. Напомним, 25 километров побережья на данный момент являются особо охраняемой территорией и на этом участке запрещены даже прогулки без сопровождения сотрудников музея. Берег является уникальным местом, где находят массу скелетов парейазавров и других животных, которые обитали на территории Кировской области 250 миллионов лет назад.

Две находки в августе сделали казанские палеонтологи. Одну из них - развал скелета парейазавра - раскопать не успели: заканчивались сроки экспедиции. Помогли сотрудники Вятского палеонтологического музея, которые завершили раскопки, обнаружив в процессе верхнюю челюсть парарептилии.

Кстати, в последние годы целых скелетов, которые представляют особую ценность для ученых, не находили. В прошлом году из-за дождливого лета вообще ни разу не удалось выехать на берег, чтобы провести разведку - поиск скелетов в глинистой почве берега Вятки. Зато в этом году удалось найти пять мест, где есть кости древних парарептилий. Две последние - развал скелета парейазавра (крупное травоядное животное) и развал скелета суминии (мелкое травоядное животное) - обнаружил научный сотрудник Илья Шумов, который стоял у истоков создания палеонтологического музея в Котельниче.

Таким образом, на счету Вятского палеонтологического в этом году два развала скелетов парейазавров, развал скелета эмеролетера, рядом с которым также обнаружены зубы хищного звероящера, и развал скелета суминии.

- Конечно, целые скелеты - это идеальные находки, но они встречаются не так часто, а для науки могут пригодиться и отдельные кости, - рассказал «Комсомолке» научный сотрудник Вятского палеонтологического музея Леонид Кавардаков. - И если парейазавров находят почти каждый год, то суминий - реже, так что эта находка может быть очень интересна и с научной, и с музейной точки зрения. Тем более что еще предстоит посмотреть, сколько в этом развале костей и каких.

Кстати, полевой сезон кировские палеонтологи планируют завершить через полторы недели, 22 сентября - в день осеннего равноденствия.