В Киров приехала «Легенда» Тамерлана Нугзарова

15 Сент. 14:10 2018-09-16T16:21:31+03:00

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В середине сентября двери Кировского цирка вновь открылись, чтобы начать радовать своих зрителей. В этом году 41-й цирковой сезон откроется прекрасной программой, которая покорила 25 стран мира, - знаменитый проект Тамерлана Нугзарова горская «Легенда». Чем же она так знаменита? А тем, что она сохранила элементарную, но такую сложную цирковую традицию, как «удивлять зрителя». А еще на арене зритель увидит двадцать резвых жеребцов, леопарда-акробата, а также различные номера: от танцев до боев. Этот цирк расскажет настоящую историю горской храбрости, ловкости и любви.

О ПРОГРАММЕ

- В этой программе у нас на манеже выступает удивительный клоун, - рассказал создатель программы Тамерлан Нугзаров. - Он выступает вместе со своим маленьким сыном. У нас есть воздушный номер, где гимнаст не просто парит в воздухе, а летает по всему цирку! Есть у нас волшебная девочка, работающая на ремнях. Выступает так, как мужчины не выступают: она сильная и одновременно очень женственная. На арену выходит в нежном платье, и никто не знает, что она будет исполнять… а она такое вытворяет, что диву даешься! Но, что именно - тайна? Вам все расскажешь, и никто не приедет на выступление.

Проект Тамерлана Нугзарова все же в большей степени славится своими скакунами!

- Самое главное в нашей «Легенде» - это конный цирк, - подчеркивает Тамерлан. - У нас 25 лошадей - столько нет ни в одном другом цирке мира! Самые мощные номера с лошадьми - это «Цыганский» и «Почта». В первом номере у нас выступают все цыгане: и девочки, и мальчики со мной во главе выполняют на конях различные трюки высшей цирковой школы. А во втором номере на арену выбегают сразу 20-25 лошадей с наездниками!

Цирк Нугзаровых – уникальный в своем роде – он сочетает классические традиции с современными технологиями. Фото: circus-kirov.ru

- Номер существует уже давно, - рассказывает главный наездник в номере «Почта» Олег. - Он постоянно видоизменялся: одни лошади уходили, молодые приходили, артисты так же. Но мы можем заверить, что этот номер - единственный во всем мире. А вот я в нем третий наездник. До меня на конях стояла моя мама. Иду по ее стопам с двух лет. Я цирковой ребенок.

Но даже 25 галопирующих на арене скакунов не последнее, чем удивляет зрителя цирк Тамерлана Нугзарова. Первое отделение будет динамичным, активным, а второе - это нежная, трогательная история горской любви - настоящий спектакль.

- За любовь всегда надо сражаться, доказывать, что ты ее достоин,- рассказывает Тамерлан Темирсолтанович. - И наездники, все мои джигиты, делают различные трюки и доказывают, кто из них лучше. Два круга они воют между собой, а на третьем девушка роняет свой платок. А по традиции Кавказа, если девичий платок пал, то все бои прекращаются.

На арене цирка выступят и тигры. Фото: circus-kirov.ru

МНЕ 21, ИЗ НИХ 60 Я В ЦИРКЕ

В Киров приехали лошади самых разных пород: резвые австрийские липицианы, голландские вороные, арабские жеребцы. Но больше всего в «Легенде» русских лошадей! Это и орловские рысаки, и верховые рязанские лошади. К сожалению, вятская порода еще не попала в знаменитый цирк, но кто знает, может быть, через несколько лет кировчане придут в цирк, чтобы лицезреть трюки вятских лошадей.

- В цирке я работаю уже 60 лет, но мне все еще 21 год, чтобы вы просто знали, - смеется Тамерлан Темирсолтанович. - За это время с чем я только не сталкивался. Но самая главная опасность - это быть артистом. Знаете, нет плохих номеров - есть плохие артисты. Лошади у нас все резвые, быстрые - в этом и есть наш риск. А ведь мы должны удивлять зрителей своим темпами, динамикой. Артист не должен скакать лишь как, лишь бы не упасть, он

должен делать трюк и поражать им зрителя. В цирке ведь что главное? Трюк. Им должны удивлять зрителя: дети должны восхищаться, как это там артисты крутятся, как они прыгают. Когда есть трюк - это всегда красиво.

А на вопрос, сколько цирк пробудет в Кирове, Тамерлан Темирсолтанович весело отвечает, что это зависит от зрителя.

- Программа, может, останется на месяц, может, на два, а может быть, и на три! - говорит директор Кировского цирка Олег Рыбкин. - Как ведь встретит зритель. Но хочу заверить, что,-кому наша программа не понравится, Тамерлан Нугзаров обязательно вернет билеты. Это я гарантирую.

Все номера в «Легенде» - настоящее искусство. Фото: circus-kirov.ru

ЯРКО, МОЩНО, НАСЫЩЕННО

Начинать новый сезон с такой сильной и яркой программы - смело. После такого захода с легкостью можно уронить планку, только если в рукаве не припасено несколько козырей.

- Программа Тамерлана Нугзарова горская «Легенда» - это достаточно мощный проект, настоящее цирковое искусство, - рассказал «Комсомолке» Олег Рыбкин. - Дальше будем, соответственно, еще больше интриговать кировчан новыми программами. А премьеры в ближайшее время ожидаются. Но имен, названия программ или артистов я не назову - пусть остается тайной, даже не приоткрою занавес. Скажу одно: сезон будет ярким, насыщенным, интересным и мощным, даже будет сделан некий прорыв.