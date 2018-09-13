Сотрудники ФСБ провели обыски у главы Афанасьевского района

СЕГОДНЯ 19:21 2018-09-13T19:36:52+03:00

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Сегодня жители Афанасьевского района из уст в уста передают друг другу новость - слышали, у главы района обыски. Правда, теперь уже у бывшего главы района - по данным сайта «Планета Афанасьево» Василий Черанев еще 7 сентября подал в отставку с формулировкой «По состоянию здоровья». Обыски в рабочем кабинете районной администрации проводили сотрудники ФСБ и СКР, у которых Черанев несколько месяцев находился в оперативной разработке. Также следователи пришли и в особняк, который, как оказалось, чиновником задекларирован не был.

ФИРМЫ ЗАПИСАНЫ НА СЫНА И СНОХУ

Василий Черанев «заработал» себе обыски из-за того, что шесть лет незаконно занимался предпринимательской деятельностью. С 2012 года он был главой Афанасьевского района и при этом руководил двумя компаниями ООО «Надежда» и АО «Афанасьевский мелиоратор». Хотя чиновникам, как мы помним, создавать свой бизнес запрещено. Василий Черанев возглавлавлял компании не в открытую - на бумагах учредителями организаций были его сын и сноха. При этом глава района не просто руководил бизнесом, но и всячески продвигал его, используя свое служебное положение. К примеру, предоставлял своим компаниям льготы и другие преимущества при заключении муниципальных контрактов с администрацией.

Следователи провели обыски в кабинете и по месту жительства Черанева. Фото: УФСБ России по Кировской области

НЕЗАКОННАЯ СВАЛКА

История на этом не закончилась. По информации следственного комитета Кировской области, Василий Черанев организовал для деревобрабатывающего предприятия «Афанасьевский мелиоратор» бесплатную свалку. В 2011 году он передал компании в пользование земельный участок на территории Ичетовкинского сельского поселения. Конкурс на передачу этой площади, конечно же, не проводился, а в официальные документы бывший глава внес ложные сведения.

На том самом участке Василий Черанев и устроил свалку, куда поступали отходы от лесопиления. Своими действиями он загрязнил плодородный слой почвы и причинил окружающей среде вред как минимум в 105 млн рублей. Сейчас эта свалка горит. Причина пожара неизвестна.

7 сентября Черанев сложил свои полномочия. Фото: УФСБ России по Кировской области

ЧТО ГРОЗИТ

Следователи соединили оба уголовных дела в одно производство. Главу Афаньевского района обвиняют по статьям УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Максимальное наказание по одной из статей - лишение свободы до 7 лет.

Кстати, во время обысков следователи обнаружили у Василия Черанева жилой дом, который никак не значился в сведениях о его доходах. Однако многие местные жители о «дополнительной жилплощади» бывшего главы знали.

Во время обысков выяснилось, что у бывшего главы есть незадекларированный дом. Фото: УФСБ России по Кировской области

ГЛАВА РАЙОНА ПОПАЛ В РЕАНИМАЦИЮ

Василий Черанев сложил свои полномочия на прошлой неделе - 7 сентября. Официальная причина отставки - проблемы со здоровьем. По информации СМИ Афанасьевского района, сейчас бывший глава находится в реанимации в Кирове. Его временно замещает первый замглавы райадминистрации Виталий Харин.