Крупнейший перевозчик Кирова против повышения цен на проезд

СЕГОДНЯ 14:19 2018-09-13T14:36:03+03:00

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В Кирове периодически возникают разговоры о повышении стоимости проезда на пассажирском транспорте. В последний раз цена менялась феврале 2017 года, тогда его установили для Кирова в размере 22 рублей, для области - 3,51 рубля за километр пути. Прошло уже 1,5 года. За это время цены на топливо менялись множество раз. На это и давят основные автоперевозчики Кирова. Но руководитель крупнейшего автопредприятия области с этим мнением не согласен. Об этом Денис Пырлог рассказал на заседании региональной группы общественного контроля за формированием тарифов ЖКХ Общественной палаты Кировской области.

ПРОБЛЕМЫ ОБЩИЕ: ЦЕНА НА БЕНЗИН И ТАХОГРАФЫ

Генеральный директор «КировПассажирАвтотранса» Денис Пырлог рассказал общественникам о проблемах, с которыми сталкиваются перевозчики.

- Восемь месяцев назад, когда я шел на новую должность, я защищал свой бизнес-план по развитию предприятия. Сейчас мы эти идеи реализуем, - рассказал Денис Юрьевич. - В 2019 году мы ожидаем, что предприятие получит доход в 30-35 млн рублей. Средства эти уйдут на топливо, которое постоянно дорожает. За последний год оно подорожало на 15%. При этом мы продолжаем обновлять автопарк. В этом году было приобретено 7 автобусов, из которых 6 - на газомоторном топливе. Знаете вы или нет, но есть постановление правительства, по которому к 2020 году 30% техники должны работать на газе. Хотя газ в цене тоже растет, но не такими темпами, как дизельное топливо. Думаю, что дизельное топливо продолжит расти, возможно, процентов на 10 оно еще подорожает.

Также Пырлог напомнил, что вступили в силу новые требования по оснащению пассажирских автобусов тахографами. Стоимость прибора - 35 000 рублей, умножив эту сумму на число автобусов, получаются колоссальные деньги. Понятно, что перевозчики хотят эти затраты включить в стоимость проезда.

- В этом году мы обязаны установить тахографы на 2,5 млн рублей. В 2019 году еще 50 автомобилей мы обязаны будем оснастить тахографами. Так что львиная доля тех доходов, которые нам удалось получить за 8 месяцев работы, идет на топливо и на тахографы, - рассказал Денис Юрьевич.

ДЕНЬГИ НАДО ИСКАТЬ НЕ В ЦЕНЕ БИЛЕТА

Но по мнению Пырлога, повышение стоимости проезда - не единственный способ повысить доходы перевозчиков.

- Не все рычаги влияния на рынок использованы, - заявил Пырлог. - Уверен, что необходимо решить проблему с нелегалами. Нелегалами я называю тех, кто не имеет никаких разрешений на перевозку, лицензий или удостоверений такси. Эти люди со своих доходов не платят налоги, не отвечают за безопасность пассажиров и при этом забирают доходы у легальных перевозчиков. По нашим подсчетам только с территории автовокзала мы недополучаем прибыли порядка 4-5 млн в месяц.

При этом «КировПассажирАвтотранс» получает дотации из бюджета от 80 до 100 млн рублей в год. Пырлог уверен, что они смогли бы жить без дотаций, но только при отсутствии нелегалов.

- Кто пользуется автовокзалом, знает, что с 90-ых годов на первом этаже всегда находились нелегальные перевозчики. Сейчас уже два месяца их на территории автовокзала нет, - заявил гендиректор. - Но на то, что находится за пределами вокзала, мы повлиять не можем. Поэтому написали в теруправление Ленинского района города, но пока решений нет. Хотя пора что-то решить: легализовать этих перевозчиков, сделать для них отдельную стоянку.

Гендиректор «КировПассажирАвтотранса» считает, что нужно в ближайшее время решить ситуацию с нелегальными перевозчикамиФото: Михаил ФРОЛОВ

ПОРА ПЕРЕСМОТРЕТЬ ГОРОДСКУЮ СЕТЬ

В свое время «КировПассажирАвтотранс» был рассчитан на выпуск 250-300 автобусов в день. Сейчас в день выезжает 90 автобусов. Понятно, что все общехозяйственные расходы, которые есть у предприятия, ложатся на эти 90 автобусов. Поэтому в идеале предприятию нужно укрупняться.

- У нас большая надежда на городские маршруты. Все мы знаем, что в 2019 году в Кирове будет проходить конкурс по выбору автоперевозчиков. Я считаю, что четыре года назад, когда проходил такой же конкурс, результаты были не такими, какими должны быть. Тогда два предприятия получили большие жирные куски, а вот «КировПассажирАвтотранс» был полностью обделен. Надо во время нового конкурса все эти негативные моменты учесть и правильно составить лоты. Чтобы если в тол включены пять прибыльных маршрутов, то в нем должно быть и два убыточных. Делать это необходимо, чтобы все перевозчики могли зарабатывать, а не ждать дотаций. Это необходимо и для того, чтобы сохранить перевозки в дальние, отдаленные населенные пункты города. Потому что сейчас у нас тариф - 3,51 рубля с километра пути, хотя есть направления, где мы ездим за 1,4 рубля. Поднять цену не можем, потому что у населения нет денег и потому что есть нелегалы, которые не несут такие общехозяйственные расходы, как мы.

ПОЧЕМУ ПОВЫШЕНИЕ ПРОЕЗДА НЕ СПАСЕТ

Пырлог уверен, что повышать стоимость проезда на общественном транспорте города и области не стоит.

- Не думаю, что эта мера нам принесет положительный эффект, - говорит Денис Юрьевич. - Платежная способность населения низкая. Люди просто перестанут ездить. Ежегодно пассажиропоток падает: на пригородных маршрутах - на 6-7%, а на городских маршрутах - на 4%. Поэтому, увеличив стоимость проезда, мы больше потеряем.

В «КировПассажирАвтотрансе» считают, что в первую очередь нужно снижать затраты.

- Мы все знаем, что пассажиропоток падает. Поэтому мы переходим на автобусы меньшей вместимости: современные пазики и «газели». Таким образом снизим затраты на рентабельность, зато не будем закрывать направления, - считает Пырлог.