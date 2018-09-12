2018-09-12T21:26:19+03:00
Общество

В Кирове на Набережной Грина погас Вечный огонь

Жители города пожаловались на сильный запах газа
Анна КРЮКОВА
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Сейчас Вечный огонь на Набережной Грина снова горит. Фото: скриншот с видеоСейчас Вечный огонь на Набережной Грина снова горит. Фото: скриншот с видео
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В среду, 12 сентября, кировчане пожаловались в соцсетях на то, что на Набережной Грина погас Вечный огонь. Вместо развевающегося пламени в память о погибших в Великой Отечественной войне из мемориала сочился газ. По словам очевидцев, резкий запах ощущался в нескольких метрах от Вечного огня.

Аварийная служба приехала очень быстро. Фото: скриншот с видео

Аварийная служба приехала очень быстро. Фото: скриншот с видео

Потухшее пламя запечатлел на видео местный житель. Он же стал свидетелем и работы аварийной службы компании «Газпром газораспределение Киров», которая выехала к мемориалу. Как выяснилось, никаких сложных действий они проводить не стали. По словам кировчанина, работники просто подожгли газ зажигалкой.В администрации города «Комсомолке» пояснили, что Вечный огонь погас из-за сильного ветра. На Набережную оперативно прибыли сотрудники аварийной службы, которые разожгли пламя. Поджигался огонь не зажигалкой, а специальным оборудованием.

Погас Вечный огонь в память павшим в ВОВ кировчанам на Набережной Грин.

Напомним, что это уже не первый раз, когда Набережной Грина гаснет Вечный огонь. В июле подземный газопровод проверяли на герметичность. После окончания работ подачу газу сразу же возобновили. В ноябре 2017 года Вечный огонь погас из-за крупной аварии на улице Свободы. Там прорвало газовую трубу. Прорыв случился во время ремонтных работ. К счастью, никто из рабочих не пострадал. Однако работников ближайших организаций пришлось экстренно эвакуировать из-за сильного запаха газа.

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