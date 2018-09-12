В Кирове на Набережной Грина погас Вечный огонь
В среду, 12 сентября, кировчане пожаловались в соцсетях на то, что на Набережной Грина погас Вечный огонь. Вместо развевающегося пламени в память о погибших в Великой Отечественной войне из мемориала сочился газ. По словам очевидцев, резкий запах ощущался в нескольких метрах от Вечного огня.
Аварийная служба приехала очень быстро. Фото: скриншот с видео
Потухшее пламя запечатлел на видео местный житель. Он же стал свидетелем и работы аварийной службы компании «Газпром газораспределение Киров», которая выехала к мемориалу. Как выяснилось, никаких сложных действий они проводить не стали. По словам кировчанина, работники просто подожгли газ зажигалкой.В администрации города «Комсомолке» пояснили, что Вечный огонь погас из-за сильного ветра. На Набережную оперативно прибыли сотрудники аварийной службы, которые разожгли пламя. Поджигался огонь не зажигалкой, а специальным оборудованием.
Погас Вечный огонь в память павшим в ВОВ кировчанам на Набережной Грин.
Напомним, что это уже не первый раз, когда Набережной Грина гаснет Вечный огонь. В июле подземный газопровод проверяли на герметичность. После окончания работ подачу газу сразу же возобновили. В ноябре 2017 года Вечный огонь погас из-за крупной аварии на улице Свободы. Там прорвало газовую трубу. Прорыв случился во время ремонтных работ. К счастью, никто из рабочих не пострадал. Однако работников ближайших организаций пришлось экстренно эвакуировать из-за сильного запаха газа.