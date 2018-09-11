2018-09-11T10:50:07+03:00
Дом. Семья

Как сохранить урожай в Кирове в 2018 году

Проверенные советы от заслуженного агронома Вятки
Мария ПЕТРОВА
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Алексей Чикилев поделился с читателями «КП» секретами хранения овощей и ягод на зимуАлексей Чикилев поделился с читателями «КП» секретами хранения овощей и ягод на зимуФото: ЮЛИЯ АТРОШКО
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В гостях у бывшего начальника департамента растениеводства и агрохимобслуживания департамента сельского хозяйства Кировской области Алексея Чикилева «Комсомолка» была не раз. Свои владения в слободе Варсеги Алексей Александрович называет не иначе как аграрный научно-исследовательский институт. И правда, чего тут только не увидишь: и арбузы, и виноград, и ежевику - более 85 (!) различных видов растений! На этот раз мы обратились к экспертному мнению Алексея Александровича на предмет сохранения урожая, который в этом году у многих садоводов и огородников выдался на славу.

КАРТОФЕЛЬ ПРОВЕТРИВАТЬ

После того как выкопали картофель, необходимо дать ему хорошо проветриться: положить в прохладное темное помещение. Затем через две недели можно класть на постоянное место хранения, предварительно убрав клубни, которые подгнили, иначе очаг инфекции может заразить остальной картофель.

Картофель стоит хорошо просушить перед тем, как отправить на место хранения Фото: ЮЛИЯ АТРОШКО

Картофель стоит хорошо просушить перед тем, как отправить на место храненияФото: ЮЛИЯ АТРОШКО

- Хранить картошку лучше в подполье, гараже, если правильно подойти к вопросу, то вполне можно и на лоджии, - рассказывает Алексей Александрович. - Главное, чтобы температура не превышала 4 градуса и не падала ниже нуля. Многие для хранения используют кессоны. Такая конструкция представляет собой литую пластиковую или металлическую емкость, которая помещается в яму на участке и предотвращает проникновение влаги внутрь - в таких условиях в среде, насыщенной углекислым газом, овощи прекрасно хранятся.

Раньше на Руси для хранения картофеля использовали рябиновые листы, обладающие бактерицидными свойствами, - ими прокладывали овощи. Но современные агрономы этот способ уже не рекомендуют.

КАПУСТУ ПОД ПОТОЛОК

Морковку после выкапывания необходимо промыть и просушить в течение дня.

- Желательно обсыпать древесным углем или золой, затем поместить в целлофановый пакет с дырками, хранить в бочке, в подполье или на балконе, - поделился Алексей Александрович. - Верхушки у моркови со стороны ботвы необходимо обрезать, чтобы она не прорастала. Что касается другого корнеплода - свеклы, то она ни в коем случае не должна попадать под мороз. Ее можно положить поверх картофеля, таким образом она отлично хранится.

Капусту лучше всего готовить впрок, вариантов заготовок масса: квашеная, маринованная, заварная - тут каждая хозяйка решает сама, какой способ ей ближе и что больше всего нравится членам семьи.

Капусту - за кочерыжку и под потолок Фото: ЮЛИЯ АТРОШКО

Капусту - за кочерыжку и под потолокФото: ЮЛИЯ АТРОШКО

Если вы хотите сохранить капусту свежей, то необходимо кочан завернуть в газету и подвесить его за кочерыжку в подполье, - рассказывает Чикилев. - Некоторые используют для хранения стрейч-пленку, но я бы этого делать не стал: она может подгнивать, - предостерегает агроном.

ЯБЛОКИ СОБИРАТЬ НЕЗРЕЛЫМИ

Оказывается, для того чтобы яблоки как можно дольше хранились, не надо ждать, когда они созреют - их лучше собирать неспелыми.

- Делать это необходимо очень аккуратно: осторожно в перчатках откручивать плоды прямо с дерева, затем индивидуально заворачивать в газету каждый из них, укладывая в ящики, - уточнил Алексей Александрович.

Не спешите после уборки урожая сразу отправлять лук на место хранения - ему необходимо дать понежиться на солнышке.

- Лук лучше всего хранить в ящиках на верхних полках сухого погреба или под потолком в квартире. Никогда не будет лишним посыпать лук золой или древесным углем - они уберут лишнюю влагу. Главное - не допускать повышенной влажности, иначе лук сгниет, - такой совет мы получили от специалиста.

ЛЕНИВОЕ ХРАНЕНИЕ

Оказалось, есть особенности при хранении кабачков и тыквы: их необходимо собирать спелыми в хорошую погоду. Каких-то особых условий для хранения им создавать нет необходимости - можно просто убрать их под кровать.

А кабачки и тыкву можно хранить и под кроватью Фото: ЮЛИЯ АТРОШКО

А кабачки и тыкву можно хранить и под кроватьюФото: ЮЛИЯ АТРОШКО

Ягоды лучше всего есть с куста или заморозить. Можно прибегнуть к способу сушки: сейчас в магазинах продается немало систем, предназначенных для сушки ягод, овощей и фруктов.

Могу поделиться необычным способом хранения клубники: хранить ее в емкости с хреном, - делится Алексей Чикилев. - Тертый корнеплод кладется на дно банки, затем прокладывается решетка, на которые укладывают ягоды. Пары хрена сохраняют свежесть клубники до месяца. К слову, о свойствах хрена знали еще наши предки, которые использовали его для хранения мяса.

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