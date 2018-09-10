В Кирове под суд пойдет банда наркодилеров, которую возглавлял экс-сотрудник наркоконтроля

СЕГОДНЯ 16:59 2018-09-10T17:32:26+03:00

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Беспрецедентное по своей наглости уголовное дело уходит в суд. А судить будут наркоторговцев из... наркоконтроля. Сколько человек было в банде - доподлинно неизвестно, но то, что большая часть банды трудилась раньше над поимкой наркопреступников, - факт. Причем главарем банды стал 32-летний сотрудник одного из отделений ведомства.

Как рассказали «Комсомолке» свои источники, мужчина решил обогатиться таким способом в последний год своей работы. Как раз перед тем, как в 2016 году по всей стране расформировали наркоконтроль. Искать сообщников подозреваемый решил среди таких же сотрудников органов. И желающие быстро нашлись. К будущему наркобарону присоединились сотрудники наркоконтроля из Республики Коми, Крыма и Приморского побережья. Тогда мужчина уволился с работы и взялся за дело.

МЕНЕДЖЕР ПО КАДРАМ

Из-за того что подозреваемый хорошо знал все схемы, по которым работают наркоторговцы, дело продвигалось очень даже успешно. Преступную группировку обвиняют как минимум в 120 эпизодах сбыта наркотиков на территории Кировской области. И это только те преступления, которые удалось доказать следствию. По версии регионального следкома, преступники создали для работы целую структуру.

- Каждый выполнял в ОПГ строго отведенную роль, - пояснили в ведомстве. - Кому-то досталась работа фасовщиков, кто-то стал закладчиком, а кто-то общался в интернете с покупателями наркотиков.

В преступной группировке была даже должность менеджера по кадрам. Он искал в ОПГ кандидатов на «вакантные места». Не обошлось и без финансиста, который вел строгий подсчет проданных наркотиков и определял сумму денежного вознаграждения для всех участников группы.

БРАЛИ РАЗОМ

Задержали преступную группировку год назад. При личном досмотре задержанных и их машин, обысках по месту жительства и в тайнике в лесу суммарно сотрудники УМВД и УФСБ изъяли 4 килограмма синтетических наркотиков. Также у преступников нашли 7,5 килограммов реагента. Из них планировалось изготовить около 200 кило курительных смесей. Обнаружили у участников ОПГ и 50 тысяч фасовочных пакетиков, предметы для изготовления и фасовки наркотиков.

- Сотрудники органов «вели» преступную группировку около года для того, чтобы собрать полную доказательную базу, - сообщили изданию свои источники. - Обыски у участников ОПГ проходили единовременно. Почти все преступники оказались бывшими сотрудниками наркоконтроля.

Сейчас подозреваемого и двух активных участников ОПГ заключили под стражу. Еще двое находятся под домашним арестом. По признакам преступления следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств» и «Организация преступного сообщества или участие в нем». Максимальное наказание по ним предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.