Прогноз погоды на вторую неделю сентября: бабье лето закончилось - пришла пасмурная осень

СЕГОДНЯ 16:12 2018-09-10T16:25:18+03:00

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Сухое и солнечное бабье лето закончилось: у кировчан остался один теплый денек - вторник. По данным метеорологического сайта gismeteo.ru, вторая декада сентября будет пасмурной и дождливой.

Единственными сухими и ясными днями будут понедельник и вторник. Так, в первый рабочий день, 10 сентября 2018 года, температура воздуха будет держаться на отметке +15 градусов Цельсия. На небе не будет ни облачка, а скорость ветра не превысит и 6 метров в секунду. Такая же погода продержится и во вторник, 11 сентября: воздух прогреется до 16 градусов выше ноля.

Начиная со среды небо будет затягиваться тучами. 12 сентября температура воздуха составит +19 градусов Цельсия, но по небу будут ходить тучи, а в самом Кирове пройдет дождь. Скорость ветра поднимется до 15 метров в секунду.

Однако самым ветреным днем станет четверг: порывы шквалистого ветра будут достигать 21 метра в секунду. В Кирове, возможно, вновь будут ломаться деревья, а заборы - валиться. При этом ожидается сильный дождь и переменная облачность. Температура воздуха: +13...+15 градусов Цельсия.

К пятнице ветер утихнет, но тучи не рассеются: ветер будет достигать 15 метров в секунду, температура воздуха останется на той же отметке. Сильные дожди сменятся небольшими и кратковременными.

Выходные выдадутся облачными с небольшими дождями. Столбик термометра будет колебаться в районе отметок +12...+15 градусов Цельсия. Скорость ветра составит 8-9 метров в секунду.