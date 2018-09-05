В Вишкиле бывшие зэки строят общину - местные жители против

СЕГОДНЯ 15:43 2018-09-05T16:04:43+03:00

Люди не верят, что жизнь рядом с преступниками, хотя и отбывшими наказание, может быть спокойной и безопасной

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Вишкиль - небольшой поселок в 25 км от Котельнича. Население всего 300 человек (по переписи 2010 года). Но многие живут здесь лишь летом, используя эти живописные места под дачи. Природа вокруг потрясающая, не зря именно здесь раскинулся единственный в Кировской области заповедник «Нургуш». А совсем рядом идут раскопки парейазавров - ящеров, которые древнее динозавров. Долгие годы здесь была и крупная туристическая база, которая, правда, зачахла, но теперь ее пытается восстановить новый владелец. Уже отремонтированы два корпуса и заложен фундамент нового туристического дома.

Но в стране это место больше известно благодаря детскому оздоровительному лагерю «Вишкиль», который является структурным подразделением КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования одаренных школьников». Умники и умницы со всей страны едут сюда изучать в естественных условиях редкие виды растений и животных. За лето в лагере отдыхают порядка 500 детей со всей страны - отличники учебы и победители олимпиад.

Вот только теперь родители умников опасаются отпускать их в «Вишкиль» - у лагеря объявились неоднозначные соседи.

70 ОТСИДЕВШИХ МУЖЧИН

О том, что в Вишкиле создана община бывших заключенных, жители узнали из сюжета местного телевидения.

- В сюжете говорилось, что община - случившийся факт, что она уже действует. Но мы ничего не знали. Да и не только мы - местные власти не знали, что у нас будут жить бывшие заключенные, - говорит жительница села Людмила.

Здание бывшей школы села давно выкуплено и принадлежит Федерации гиревого спорта Кировской области, возглавляемой Сергеем Бронниковым. Он и решил организовать Центр социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в Вишкиле, как раз в здании бывшей школы.

Уже в июле в село приехали первые члены общины - четыре человека. Сейчас они занимаются ремонтом помещения и приборкой территории. В бывшей школе должны появиться жилые комнаты, кухня-столовая, прачечная, бытовая комната, душевые комнаты, мастерская по ремонту бытовой техники, а также комната психологической разгрузки.

В бывшей школе должны появиться жилые и бытовые комнаты. Фото: УФСИН России по Кировской области

Руководитель добровольной общины - Юрий Кислухин. Он уже руководил другой общиной, которая была в поселке Пунгино Верхнекамского района. Но в апреле 2018 года здание прежней общины сгорело. Без жилья, одежды и средств к существованию остались 14 человек. Часть из них была вынуждена уехать в Киров, в Центр помощи людям без определенного места жительства. А остальные как раз и стали строить новую общину в Вишкиле.

Когда местные жители узнали про новых соседей, они организовали сход села. На него, по данным местных жителей, пришло 153 человека, по данным Сергея Бронникова - 107, из которых 98 - пенсионеры. Были и руководители местной администрации, директор детского лагеря. У всех был вопрос к Сергею Бронникову: почему о создании общины не спросили у местного населения и местной власти? На что получили ответ: здание в собственности и собственник пускает в него кого хочет.

РЕАБИЛИТАЦИЯ И ТРУДОТЕРАПИЯ

Создание Центра в Вишкиле поддерживается УФСИН по Кировской области. В ведомстве считают, что работа по реабилитации осужденных очень важна. Ведь сейчас статистика неутешительна - закрепляемость освободившихся на воле падает из года в год. За последние 10 лет доля тех, кто осужден к лишению свободы в третий раз, выросла вдвое - с 20% до 40%. Основными причинами совершения освободившимися повторных преступлений являются алкоголизация (38%) и отсутствие работы (24%).

Руководитель общины Юрий Кислухин на сходе уверил местных жителей, что для членов общины установлен запрет на употребление алкоголя и все они будут трудиться. Сейчас у четверых членов общины уже есть краткосрочные трудовые договоры с Федерацией гиревого спорта, которой принадлежит здание. На основе этого договора общинники и занимаются ремонтом помещения.

Также на сельском сходе местных жителей заверили, что, когда членов общины станет больше, все они будут работать у местных предпринимателей. Вот только вишкильцы ни в трезвый образ жизни, ни в трудотерапию не верят.

- Уже сейчас эти товарищи ходят в магазин за пивом. А недавно просили продать водку, но продавщица, слава богу, не продала. Но они же все равно найдут алкоголь, если ищут. Да и кто им запретит? Руководитель общины? Да, он сказал, что нарушителей правил будут выгонять из общины. А куда выгонять? Куда пойдет человек, у которого никого нет, от которого даже родные люди отвернулись? По селу он пойдет, воровать будет, - уверены местные жители. - А с работой вообще непонятно. Где они собираются устроить 70 человек? В Вишкиле есть только сельский совет, два магазина, почта и детский лагерь. Местные мужчины ездят на заработки вахтами. В Котельниче страшная безработица, местным работать негде, а тут 70 человек, которые к тому же сидели. Кто их возьмет?

Основная причина повторных преступлений - безработица. Фото: УФСИН России по Кировской области

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВОЗМОЖНО?

Сергей Бронников недоумевает, почему местные жители восприняли новое соседство в штыки. Он уверен, что для селян в нем множество позитивных моментов.

- В общину берем только тех, кто готов трудиться и выполнять внутренние правила. Это мужчины, которые попали в сложную жизненную ситуацию, но готовы из нее вырваться. Они готовы трудиться: копать местным жителям картошку, рубить дрова, чистить снег с крыши. В селе много пенсионеров, эти мужчины могли бы стать для них помощниками и работниками. Расплачиваться за труд можно овощами, которые растут на огородах. Чем не взаимовыгодное сотрудничество? Но местные не хотят слышать наших доводов и давят только на предположения и опасения. Но ведь никаких негативных фактов нет. Напротив, члены общины уже прибрали территорию у школы и у церкви, где все было заросшим.

Бронников подчеркивает, что для каждого человека есть испытательный срок - три месяца. Если бывший заключенный старается и соблюдает все правила, его оставляют в общине. Если будут проблемы - его отправят в Киров, в Центр помощи людям без определенного места жительства. Пока в центре готовы принять не больше 10 бывших заключенных.

- Если будет государственная поддержка, мы готовы расширить число проживающих. Но пока поддержки нет. Мы три года подряд подавали заявки на получение грантов, но они были отклонены, - признается Сергей Анатольевич.

Не видит Бронников проблем и в том, что бывшие заключенные будут соседствовать с детским лагерем.

- Лагерь расположен в 3,7 километра от нашего центра. Территория лагеря ограждена. Говорить, что здесь может возникнуть рост преступности, связанный с общиной, совершенно неуместно, - считает Бронников.

Но местные жители не хотят мириться с таким соседством.

- Нам ставят в пример Забайкальский край, где создана подобная община бывших заключенных. Но там община расположена в тайге, в 70 км от населенного пункта. А у нас - прямо в селе. Да еще и рядом с детским лагерем! Кто гарантирует нам безопасность, если в селе нет даже участкового? Мы будем отстаивать свое право жить спокойно. Уже направили обращение президенту, полпреду, губернатору, в прокуратуру, в полицию и уполномоченному по правам человека. Ждем ответов. Если никто нам не поможет, поедем на передачу «Человек и закон».

А пока ситуация накаляется. В понедельник, 3 сентября, в Вишкиль приезжали сотрудники Котельничской полиции, которые увезли четверых членов общины в отдел, где сняли у них отпечатки пальцев, после чего отпустили. Сергей Бронников уверен, что это нарушение прав и свобод человека. Ведь люди не совершали ничего противоправного.

- Эти люди когда-то нарушили закон, за что понесли наказание. Сейчас они свободные граждане, которые пытаются вести честный образ жизни. Но видят со стороны общества и власти только пренебрежение и осуждение. Это неправильно. Думаю, что гораздо лучше, если бывший заключенный живет в общине, трудится, приносит пользу, чем бродяжничать и вести асоциальный образ жизни. И если уже никто не желает этим людям помочь, то хоть не мешайте, сами справимся, - говорит Сергей Бронников.