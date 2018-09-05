Кировчанка подарила вокалисту группы Linkin Park дымковскую игрушку с его портретом

СЕГОДНЯ 00:35 2018-09-05T00:32:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Фронтмену группы Linkin Park Майку Шиноде вручили дымковскую игрушку с его собственным портретом. Фигурка была изготовлена вятской мастерицей в кратчайшие сроки по спецзаказу. «Комсомольской правде» в Кирове» удалось пообщаться с той самой фанаткой музыканта, которая и стала автором эксклюзивного подарка.

FROM VYATKA WITH LOVE

Рок-группа Linkin Park - нечастый гость в нашей стране, хотя их песни нравятся миллионам россиян. Недавно фронтмен коллектива Майк Шинода дал сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге, на одном из них музыканта ждал неожиданный сюрприз от его кировской фанатки Ирины Кармановой.

- Я очень люблю группу Linkin Park, слушаю их уже 16 лет, - рассказала «Комсомолке» Ирина. - 31 августа я побывала на концерте Майка в Санкт-Петербурге. Это было незабываемо! Мне хотелось как-то передать ему свою любовь. Решила подарить что-нибудь, чем славится наш Вятский край, выбор пал на дымковскую игрушку.

Ирина не умеет лепить из глины, поэтому она заказала игрушку у одной из кировских мастериц. Анна Корчемкина с радостью откликнулась на просьбу фанатки и за несколько дней изготовила подарок.

Оба презента были изготовлены всего за пару недель. Фото: Ирина КАРМАНОВА

- Мы обе не представляли, как в итоге будет выглядеть игрушка, - поделилась Ирина. - 13 августа я отправила мастерице несколько фотографий, чтобы она понимала, с чем придется работать. Через несколько дней игрушка была почти готова, а я заодно заказала и оригинальную свистульку. Уже вечером 26 августа я забрала у Анны готовый подарок.

ФЛЕШМОБ, БОРИС И МИСС ОВСЯНКА

Сейчас на концертах Linkin Park фанаты зачастую устраивают флешмоб: одновременно надевают на руки белые носки с нарисованными на них «лицами». Флешмоб запустил сам Майк Шинода в одном из своих клипов.

- Рисунки делают черным маркером, - пояснила Ирина. - Получившиеся фигуры называют Борисом или мисс Овсянкой. Как утверждает сам Майк, это его странное внутреннее «Я», альтер-эго. Так вот, белые «червячки» внизу дымковской копии Майка - участники этого флешмоба. Мастерица сделала сразу несколько Борисов, они вышли очень удачно.

Ирина признается, что потратила на дымковские игрушку и свистульку собственные деньги. На все про все ушло всего лишь две тысячи рублей.

Музыкант был удивлен необычным подарком из Кирова. Фото: Ирина КАРМАНОВА

СЮРПРИЗЫ ОТ РУССКИХ

После концерта Майк провел и закрытую встречу с фанатами. Кировчанка подала заявку на участие в ней, однако на встречу Ирину все-таки не пустили. Тогда она попросила другую поклонницу музыканта передать ему подарок.

- Заявка той девушки была одобрена, ее пустили на встречу, - поделилась с «Комсомолкой» Ирина. - Она передала Майку игрушку и свистульку, сказала, что это презент из Кирова, русская народная игрушка. Майк удивился подарку. Он улыбнулся и ничего не сказал, но посвистел в свистульку.

Сам Майк Шинода неоднократно говорил о том, что его русские фанаты - самые изобретательные, их сюрпризы всегда неожиданны. Судя по всему, дымковская игрушка с портретом артиста не стала исключением.

- Я так переживала! - рассказала нам Ирина. - Сначала сомневалась в том, что Борисы и Майк, их фигурки не будут похожи на оригинал. Потом думала, как мне все-таки передать подарок. Но в итоге все получилось! Игрушка - проявление моей любви к Майку. А свистульку я купила в надежде на то, что она понравится хотя бы его детишкам!