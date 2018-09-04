2018-09-04T13:42:08+03:00
Звезды

Двухметровая войлочная шляпа из Вятских Полян попала в Книгу рекордов России

Высота головного убора составила два метра высотой
Анна КРЮКОВАЕлизавета Захарова
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Помочь «безумным шляпникам» создать самую большую шляпу России мог каждый желающий. Фото: Юрий ИЛЬТИМИРОВПомочь «безумным шляпникам» создать самую большую шляпу России мог каждый желающий. Фото: Юрий ИЛЬТИМИРОВ
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Гигантскую войлочную шляпу из Вятских Полян занесли в Книгу рекордов России и официально признали самой большой в стране. Причем отметили шляпу сразу два агентства: Первый регистратор рекордов России и Международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд».

Создали огромный головной убор 3 августа на Международном фестивале шляп «Поля мира - 2018». Праздник организовал музей головных уборов народов мира «Дом шляп» и компания «Hat master». Над «чудом из войлока» трудились несколько десятков мастеров. В том числе и рукодельницы из Кировской области, Удмуртии, Татарстана, Санкт-Петербурга, Перми, Ростовской области и Тюмени. Они собрались на центральной площади Вятских Полян и на глазах у сотен зрителей сшили головной убор два метра высотой и четыре с половиной - шириной. Вес гиганта составил 177 килограммов.

Шляпа попала на страницы книги 30 августа. Фото: Предоставлено организаторами фестиваля

Шляпа попала на страницы книги 30 августа. Фото: Предоставлено организаторами фестиваля

- Команде мастеров потребовалось 3 часа, 60 метров разноцветного войлока, иголки, нитки и несколько стремянок, чтобы повторить формы цилиндра и пришить к тулье шляпы логотипы фестиваля, - рассказали учредители фестиваля Олег Уваров и Валерий Смолюк.

После изготовления головного убора его нужно было сфотографировать, взвесить и собрать всю доказательную базу для регистрации шляпы в Книге рекордов России. Однако сразу после флэшбома в Вятских Полянах пошел дождь и головной убор чуть было не развалился.

Для того чтобы шляпа не промокла, ее накрыли пленкой Фото: Анна КРЮКОВА

Для того чтобы шляпа не промокла, ее накрыли пленкойФото: Анна КРЮКОВА

- Со шляпой пришлось повозиться, сразу после мастер-шоу пошел дождь, и мы оставили ее на площади, накрыв пленкой, - рассказали Валерий Смолюк и Олег Уваров. - Кстати, популярности от этого она не потеряла, люди фотографировались на ее фоне даже ночью. А в заключительный день фестиваля, когда шляпа должна была возглавить костюмированное шествие по городу, обнаружилось, что из-за воды головной убор деформировался. Реставрировать или, лучше сказать, реанимировать ее пришлось за считанные секунды. Слава богу, мы спасли рекордсменку.

Теперь шляпа хранится в одном из складских помещений «Дома шляп». Организаторы фестиваля готовы отдать головной убор в хорошие руки настоящих ценителей прекрасного.

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