Одна за всех: на три поселка в Слободском районе работает единственная медсестра

СЕГОДНЯ 08:15 2018-09-03T16:23:28+03:00

Местные жители жалуются на недостаток медпомощи, в минздраве говорят, что все не настолько плачевно.

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Здравоохранение Кировской области продолжает модернизироваться. Год назад в кировской "Бережливой поликлинике" № 1 побывал президент России Владимир Путин и остался доволен увиденным. Однако в соцсетях кировчане утверждают, что здравоохранение в регионе по-прежнему остается чересчур «бережливым».

Так, житель поселка Митино Слободского района Павел Смертин неделю назад жаловался на медицинское обслуживание пригорода, точнее, на его отсутствие. Мужчина писал о том, что на три населенных пункта вынуждена работать одна-единственная медсестра. Причем, если верить его словам, проблема не «одноразовая», а многолетняя. «Комсомольская правда» в Кирове» решила понять, как на самом деле обстоят дела с медицинской помощью в кировском пригороде.

НЕ УСПЕЛИ ОБРАДОВАТЬСЯ

В 90-е годы в Кирове, как и во всей России, медицинское обслуживание оставляло желать лучшего. Больницы - особенно в районах - находились в старых обшарпанных зданиях. Их малочисленный персонал лечил пациентов самым простым набором лекарств и при помощи устаревшего оборудования.

- Живу в поселке Митино с 1994 года, - поделился Павел. - Я помню тот медпункт, это была старая избушка с косым потолком и печным отоплением. А несколько лет назад он и вовсе закрылся, нас приписали к пятой поликлинике Кирова. Расписание автобусов было такое, что на посещение врача нужно было потратить целый день!

В 2015 году все, казалось бы, изменилось: в Митино построили новый ФАП (фельдшерско-акушерский пункт). Обрадоваться этому событию жители не успели: целый год медпункт не мог начать работу.

- Мы обратились к общественникам, - рассказал Павел Смертин. - Они приехали и сделали несколько фотографий, через неделю сняли видео, а еще через три недели медпункт заработал! Мы обрадовались, но… в очередной раз ненадолго.

Новый ФАП был запущен при помощи общественников. Фото: Павел СМЕРТИН

ЗА АНАЛИЗАМИ - В БОБИНО, НА ПРИЕМ - В КИРОВ

Терапевта для поселка Митино так и не нашли. Выход пришел сам собой: врач из соседнего Заборья начал работать на два медпункта.

- В нашей семье двое детей, - поделился Павел. – Лечимся по такой схеме: сдаем анализы и лечим простуду в офисе врача общей практики в Бобино, с более серьезными вопросами везем детей в поликлинику в микрорайон ДСК. А медсестра тем временем работает у нас сразу на три медпункта: Заборье-Митино-Бобино. Она очень хорошая, нам ее искренне жаль. Пока что нормальной работы медпункта мы ни разу не увидели, а в августе она вообще работала по часу в день, с 15.00 до 16.00.

Конечно, местные жители недовольны сложившейся ситуацией. Однако, к счастью, пока что никаких серьезных ЧП из-за недоступности медицинской помощи не случалось.

- Как-то приспосабливаемся, - рассказал Павел. - Само собой, все хотят, чтобы медпункт наконец-то начал нормально работать. Но пока нам говорят, что не могут найти человека.

Администрация больницы № 5 продолжает искать персонал для медпунктов Слободского района. Фото: Павел СМЕРТИН

А ЧТО МИНЗДРАВ?

Павел признается, что ситуацию пока что удалось обсудить только на местном уровне, никуда «выше» он не обращался. Недавно он поделился своим негодованием в соцсетях и получил ответ от официальной страницы регионального Минздрава: «Будьте здоровы! - Минздрав 43». Как пояснили корреспондентам «Комсомолки» в пресс-службе министерства, этот ответ был вполне официальным - его готовил главврач пятой больницы.

- В регионе завершается период отпусков, - отметили в сообщении «Минздрав 43». - Некоторое время все три населенных пункта (Митино, Бобино и Заборье) обслуживали фельдшер и медицинская сестра. При необходимости вызывались терапевт, педиатр и «узкие» специалисты, в медицинской помощи никому не отказывалось. С третьего сентября начнется дополнительный прием врача общей практики в селе Бобино, за счет этого больше времени будет уделено работе в ФАПах Митино и Заборья.

Также в минздраве отметили, что руководство пятой больницы продолжает поиск врача общей практики. Когда специалист будет найден, и будет ли найден вообще, сказать трудно.

- Не знаю, чем это объяснить, - рассказал Павел Смертин. - Может, просто деньги экономят. Или не могут врачам нормальные условия предоставить, вот и не идет к нам никто. А мы что? Мы относимся к поликлинике № 5. Пока будем ездить туда и надеяться на лучшее.