Прогноз погоды на сентябрь 2018 в Кирове: будет тепло и сухо

СЕГОДНЯ 13:40 2018-09-03T13:45:33+03:00

Сухая и теплая погода установилась в Кировской области уже с 3 сентября Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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В этом году погода в сентябре в Кировской области будет комфортной: большую часть месяца нас ждут погожие солнечные дни. По информации группы «Любительская метеорология в Кирове», в этом месяце над регионов зависнет мощный блокирующий антициклон, который обеспечит нам сухую и теплую погоду.

Так, если по многолетним наблюдениям средняя температура сентября в Кировской области составляет 9,7 градусов, то в этом году мы можем ждать температуру на 1-1,5 градуса выше нормы - около 11 градусов.

Сухая и теплая погода установилась в Кировской области уже с 3 сентября. Ожидается, что днем воздух прогреется до +20 градусов и такие высоты столбик термометра будет брать всю неделю. При этом осадки маловероятны.

Такая сухая и теплая погода простоит почти всю первую декаду сентября.

Похолодает после 10 сентября, когда блокирующий антициклон сдвинется на восток и к нам сможет прорваться арктический воздух. Поэтому середина месяца прогнозируется холоднее нормы на 2-3 градуса, а это значит что днем воздух будет на отметке 6-7 градусов. А вот ночью столбик термометра может перевалить и через ноль и тогда стоит ждать первых заморозков.

Но, вероятнее всего, уже после 20 сентября, тепло вернется и тогда кировчане смогут насладиться всеми прелестями «бабьего лета».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Средние многолетние показатели погоды сентября в Кирове

среднемесячная температура - 9,7

осадки - 61 мм

влажность воздуха - 80%

количество дней с дождями -20

самый теплый сентябрь был в 1851 году со средней температурой воздуха 16 градусов

самый холодный сентябрь был в 1958 году со средней температурой 4,9 градусов

самый сухой сентябрь было в 1992 году, когда за месяц выпало всего 11 мм осадков

самый влажный сентябрь был в 1885, когда за месяц выпало 28 мм осадков

самая высока температура зафиксирована в сентябре 1995 года - 30,1 градус

самая низкая температура зафиксирована в сентябре 1955 года — минус 8,3 градуса.