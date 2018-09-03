Руководители Кировской области устроили флешмоб в сети
1 сентября глава Кировской области опубликовал на странице в соцсетях свое школьное фото, а также снимки супруги и дочери, сделанные в первом классе. Игорь Васильев предложил кировчанам сделать то же самое.
- Поздравляю учителей, школьников и студентов с Днем знаний! 1 сентября - это день, когда каждый из нас вспоминает свои школьные годы. Давайте делиться фотографиями и историями, - написал губернатор.
В течение дня его предложение поддержали почти все члены регионального правительства.
Мы собрали опубликованные руководителями региона фотографии и комментарии к ним.
Заместитель председателя правительства Кировской области Максим Кочетков. «1 класс, 1986 год»
Заместитель председателя правительства Кировской области Владислав Кадыров
Министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева. «На фотографии я иду в 1 класс 46 школы, ныне гимназия № 46 Кирова»
Министр лесного хозяйства Кировской области Сергей Салин. «Ученик 3 класса школы № 4 города Советска»
Министр строительства Кировской области Руслан Бондарчук. «Иду в 1 класс»
Министр спорта и молодежной политики области Григорий Барминов. «1 сентября 1990 года: первый раз - в первый класс»
Министр образования Кировской области Ольга Рысева. «Присоединяюсь к флешмобу по случаю первого сентября!»
Министр культуры Кировской области Татьяна Мазур
Заместитель председателя правительства Кировской области Александр Чурин. «На этом фото я ученик 4 класса»
Заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. «1 сентября 1984 года»
Начальник управления по делам молодежи и спорта Кирова Надежда Анисимова. «1 сентября 1983 года! Как бы я хотела туда вернуться!»