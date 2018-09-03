Руководители Кировской области устроили флешмоб в сети

СЕГОДНЯ 10:48 2018-09-03T11:51:36+03:00

Игорь Васильев. «Нашел интересные фото в архивах семьи» - с таким комментарием эти фотографии выложил губернатор

Губернатор Игорь Васильев предложил делиться школьными фотографиями, и его поддержали почти все члены правительства

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1 сентября глава Кировской области опубликовал на странице в соцсетях свое школьное фото, а также снимки супруги и дочери, сделанные в первом классе. Игорь Васильев предложил кировчанам сделать то же самое.

- Поздравляю учителей, школьников и студентов с Днем знаний! 1 сентября - это день, когда каждый из нас вспоминает свои школьные годы. Давайте делиться фотографиями и историями, - написал губернатор.

В течение дня его предложение поддержали почти все члены регионального правительства.

Мы собрали опубликованные руководителями региона фотографии и комментарии к ним.

Заместитель председателя правительства Кировской области Максим Кочетков. «1 класс, 1986 год»

Заместитель председателя правительства Кировской области Владислав Кадыров

Министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева. «На фотографии я иду в 1 класс 46 школы, ныне гимназия № 46 Кирова»

Министр лесного хозяйства Кировской области Сергей Салин. «Ученик 3 класса школы № 4 города Советска»

Министр строительства Кировской области Руслан Бондарчук. «Иду в 1 класс»

Министр спорта и молодежной политики области Григорий Барминов. «1 сентября 1990 года: первый раз - в первый класс»

Министр образования Кировской области Ольга Рысева. «Присоединяюсь к флешмобу по случаю первого сентября!»

Министр культуры Кировской области Татьяна Мазур

Заместитель председателя правительства Кировской области Александр Чурин. «На этом фото я ученик 4 класса»

Заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. «1 сентября 1984 года»