2018-09-03T11:51:36+03:00
Общество

Руководители Кировской области устроили флешмоб в сети

Губернатор Игорь Васильев предложил делиться школьными фотографиями, и его поддержали почти все члены правительства
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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Игорь Васильев. «Нашел интересные фото в архивах семьи» - с таким комментарием эти фотографии выложил губернаторИгорь Васильев. «Нашел интересные фото в архивах семьи» - с таким комментарием эти фотографии выложил губернатор
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1 сентября глава Кировской области опубликовал на странице в соцсетях свое школьное фото, а также снимки супруги и дочери, сделанные в первом классе. Игорь Васильев предложил кировчанам сделать то же самое.

- Поздравляю учителей, школьников и студентов с Днем знаний! 1 сентября - это день, когда каждый из нас вспоминает свои школьные годы. Давайте делиться фотографиями и историями, - написал губернатор.

В течение дня его предложение поддержали почти все члены регионального правительства.

Мы собрали опубликованные руководителями региона фотографии и комментарии к ним.

Заместитель председателя правительства Кировской области Максим Кочетков. «1 класс, 1986 год»

Заместитель председателя правительства Кировской области Максим Кочетков. «1 класс, 1986 год»

Заместитель председателя правительства Кировской области Владислав Кадыров

Заместитель председателя правительства Кировской области Владислав Кадыров

Министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева. «На фотографии я иду в 1 класс 46 школы, ныне гимназия № 46 Кирова»

Министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева. «На фотографии я иду в 1 класс 46 школы, ныне гимназия № 46 Кирова»

Министр лесного хозяйства Кировской области Сергей Салин. «Ученик 3 класса школы № 4 города Советска»

Министр лесного хозяйства Кировской области Сергей Салин. «Ученик 3 класса школы № 4 города Советска»

Министр строительства Кировской области Руслан Бондарчук. «Иду в 1 класс»

Министр строительства Кировской области Руслан Бондарчук. «Иду в 1 класс»

Министр спорта и молодежной политики области Григорий Барминов. «1 сентября 1990 года: первый раз - в первый класс»

Министр спорта и молодежной политики области Григорий Барминов. «1 сентября 1990 года: первый раз - в первый класс»

Министр образования Кировской области Ольга Рысева. «Присоединяюсь к флешмобу по случаю первого сентября!»

Министр образования Кировской области Ольга Рысева. «Присоединяюсь к флешмобу по случаю первого сентября!»

Министр культуры Кировской области Татьяна Мазур

Министр культуры Кировской области Татьяна Мазур

Заместитель председателя правительства Кировской области Александр Чурин. «На этом фото я ученик 4 класса»

Заместитель председателя правительства Кировской области Александр Чурин. «На этом фото я ученик 4 класса»

Заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. «1 сентября 1984 года»

Заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. «1 сентября 1984 года»

Начальник управления по делам молодежи и спорта Кирова Надежда Анисимова. «1 сентября 1983 года! Как бы я хотела туда вернуться!»

Начальник управления по делам молодежи и спорта Кирова Надежда Анисимова. «1 сентября 1983 года! Как бы я хотела туда вернуться!»

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