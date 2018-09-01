Афиша мероприятий в Кирове: куда сходить на выходных 1 и 2 сентября

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-31T18:08:58+03:00

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Прогнозы синоптиков остаются неутешительными: День знаний встретит кировчан холодом и дождями. Однако это не повод расстраиваться! «Комсомольская правда» в Кирове» рассказывает, чем нас будут удивлять в ближайшие выходные дни.

ГУРМАНАМ И СЛАДКОЕЖКАМ

Первого сентября с десяти часов утра музей истории шоколада «Криолло» отмечает свой четвертый день рождения! Вас ждут новые интересные мастер-классы и фотозоны, дегустации и подарки. Также в музее пройдут и первые «Шоколадные игры»! Весь день для кировчан будут действовать специальные цены на билеты.

ЮНЫМ КОСМОНАВТАМ

Детский космический центр приглашает всех на презентацию клубов. Второго сентября с десяти утра кировчане смогут увидеть в действии LEGO-роботов, смоделировать ракету и луноход, заняться анимацией и озвучиванием персонажей. А если вам понравится один из клубов космического центра (в чем мы, кстати, ни капли не сомневаемся), вы тут же сможете записаться на них! Все клубы начнут действовать уже в сентябре 2018 года.

Кировчане смогут попробовать особые коллекционные сорта чая. Фото: "Мойчай.ру - Киров"

ЛЮБИТЕЛЯМ ЧАЯ

В субботу, 1 сентября, в Кирове состоится официальное открытие чайной комнаты и магазина «Мойчай.ру - Киров»! Церемония запланирована на 18.00. Кировчан ожидает большая дегустационная встреча. Вы сможете попробовать редкие коллекционные сорта чая, которых не найти в продаже! Все гости чайной комнаты окажутся в совершенно ином мире, и целый вечер пролетит как одно мгновение!

КИНОМАНАМ

«Гоголь. Страшная месть» - третья часть популярной саги уже вышла на экраны кировских кинотеатров. Мощное драматическое зрелище и яркие спецэффекты, мистика и интриги - все это новый фильм о писаре Николае Гоголе и сыщике Якове Гуро. Состав актеров получился по-настоящему звездным: в ленте снялись Александр Петров, Олег Меньшиков, Таисия Вилкова и Ян Цапник - новая кинокартина никого не оставит равнодушным!