В Кировской области не хватает почти 500 учителей

СЕГОДНЯ 14:38 2018-08-30T14:43:46+03:00

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Зампред правительства Дмитрий Курдюмов, отвечающий за социальную сферу региона, сказал, что все без исключения образовательные учреждения откроют свои двери 1 сентября. Получать знания пойдут 135 тысяч 758 ребят, из них 15 831 - первоклассники. Однако проблемы в сфере есть, и серьезные.

БЕЗ УЧЕБНИКОВ НЕ ОСТАЛИСЬ

Постепенно школы переходят на новое учебное расписание, и большинство из них - 83% - будут учиться в одну смену. Одна из острых проблем - обеспеченность учебниками. Зачастую учебные заведения выходят из положения за счет родителей - педагоги просят докупить недостающие пособия. Вместе с тем это прямое нарушение закона об образовании, в котором четко прописано, что обеспечение учебниками - прямая обязанность образовательного учреждения.

Если верить областным чиновникам, то в этом году проблема решена полностью. В частности, за счет внедрения электронных учебников, которыми на данный момент обеспечена 181 тысяча учеников. Не забыли и про традиционные версии - в этом году докупили 79 тысяч пособий. При этом Курдюмов подчеркнул, что использование электронной версии - это не обязанность: каждый муниципалитет и каждая школа сами принимают решение, стоит ли им переходить на новые учебники.

КАК ЗАВЛЕЧЬ МОЛОДЕЖЬ

На ремонты школ потратили порядка 250 миллионов рублей - деньги выделены бюджетов разных уровней: областного и муниципального, а также средств Фонда президента России. Деньги ушли на косметический ремонт классов, кабинетов пищеблока, замену коммуникаций и линолеума, а также оснащение систем безопасности.

Поднимался и кадровый вопрос - ни для кого не секрет, что молодежь, получив в вузе специальность педагога, неохотно идет учить детей. Причин масса. Основная - небольшая зарплата за большую ответственность и нагрузку. Так, на рынке труда образовалось порядка 482 вакантных мест для педагогов начальных классов, математики, русского и иностранного языков.

В основном учителей не хватает в сельских школах. Здесь на помощь приходит система дистанционного образования и внедрение опорных школ, которых в этом году откроют 47, а в будущем станет 58. Правда, с дистанционным образованием на местах не все безоблачно - есть районы, где скорость интернета оставляет желать лучшего - достигает лишь 512 кб/с. В таких районах кадровый вопрос - один из самых больных.

Как рассказала региональный министр образования Ольга Рысева, правительство всеми силами пытается завлечь молодых специалистов в школу: подняли оклад до величины прожиточного минимума, а это 11 163 рублей. Плюс сохраняются все стимулирующие выплаты: за классное руководство, участие в конкурсах и т. п.

Дмитрий Курдюмов добавил, что фонд оплаты труда в общем и целом вырос на 80-90 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом.