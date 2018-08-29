2018-08-29T17:25:13+03:00
Общество

Адреналин в сердце и море крика на «Американских горках»

Посетители «Юркин парка» делятся своими впечатлениями о новом аттракционе
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Фото: Ася ВИДЯКИНАФото: Ася ВИДЯКИНА
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- Жаль на фотке не видно, как бьются наши сердца от новых американских горок в «Юркин парке», зато прекрасно видно по моему лицу, как это офигительно круто, застали нас врасплох. Всем, кто не боится, советую!

Юлия, город Киров

- Адреналин, море крика и насыщенных впечатлений! Но есть один подвох, катаюсь уже в третий раз и этого мало, возьмите сразу два билета подряд,и да, впереди ехать страшнее, советую!

Анжела, город Киров

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