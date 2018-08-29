2018-08-29T18:08:02+03:00
Общество

Новые предметы, электронные учебники и шахматы: готовы ли кировские школы к 1 сентября

«Комсомолка» узнала, как проходила приемка и какие трудности возникли у школ в этом году
Мария ПЕТРОВА
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Детей за год в кировских школах прибавилось на три тысячи.Детей за год в кировских школах прибавилось на три тысячи.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В этом году на ремонт и реконструкцию кировских школ из городской казны было выделено 76 миллионов рублей. Понятно, что на все «хотелки» не хватило. Однако основные моменты – кабинеты, коридоры, спортзалы – подновили. В последние неделю августа комиссия проехалась по всем учебным заведениям города и проводила полный осмотр – смотрела, как соблюдены меры безопасности, санитарные нормы и готовы ли они распахнуть двери для ребятишек. После приемки глава департамента образования Александр Петрицкий и замглавы администрации Лариса Копысова рассказали об итогах подготовки школ к новому учебному году.

На ремонт всех школ города потратили 76 миллионов рублей Фото: ЮЛИЯ АТРОШКО

На ремонт всех школ города потратили 76 миллионов рублейФото: ЮЛИЯ АТРОШКО

ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ

В этом году за парты сядут 53 640 учащихся. Это почти на три тысячи больше, чем в прошлом году. Из них 6710 учеников пойдут в 1-й класс, 2010 - в 11-й.

Ажиотажа при зачислении в 1-й класс не наблюдалось ни в одной школе - устроили всех желающих.

Все 63 учебных заведений города прошли предварительную проверку надзорных органов, МЧС и Роспотребнадзора и департамента образования и не вызвали особых нареканий.

В общем и целом учебные заведения, действительно, подлатали за лето: покрасили, почистили, что-то починили, но тем не менее их состояние далеко не идеально - многие здания требуют капитального, а не косметического ремонта. Но тут встает вопрос финансов: на учебные заведения выделяется определенная сумма - в этом году всего 17 миллионов, которую направляют на то, чтобы здание «продержалось» еще один год: починку кровли, инженерных систем, замену окон, ремонты в классах и кабинетах. В департаменте образования заверили, что в следующем году появятся деньги и на капремонты.

Еще 17 миллионов потратили на выполнение предписаний пожарных: заменили системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при эвакуации в 13 школах, также провели огнезащитную обработку деревянных конструкций и замеры сопротивления и изоляции.

По словам чиновников, во время проверок были обнаружены недочеты и нарушения. К примеру, планы эвакуации не соответствовали реальности или в неположенном месте стоял огнетушитель. Но все недочеты легкоустранимы и не скажутся на работе учебных заведений.

Примерно 1,2 миллиона выделили на ремонт «сканадальной» 24 школы: год назад родители подняли настоящий бунт и ворвались на заседание Гордумы с требованием предоставить их детям новое помещение – в старом было очень мало места и оно ветшало на глазах. В этом году привели в порядок пищеблок и обеденный зал, благодаря чему увеличили площадь столовой, теперь она вмещает около 50 учеников. Отремонтировали классы, заменили окна, линолеум, установили форточные вентиляторы, провели ремонт в теплового узла.

Львиная доля средств – 40 миллионов - досталась бывшему зданию ЦПКРО («Центр повышения квалификации») на улице Воровского, 74. В планах департамента образования на первом этаже разметить в ноябре первые классы из школы №51.

В этом году кировские школьники начнут изучать два иностранных языка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году кировские школьники начнут изучать два иностранных языкаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

УЧИТЕЛЕЙ НЕ ХВАТАЕТ

С этого года в городе будут работать три педагогических класса: в 10, 11 и 26 школах. Такие классы помогут бороться с дефицитом учителей. На данный момент ососбенно осро эта проблема стоит в начальных классах и по таким предметам, как математика, русский и иностранный языки. Однако, чиновники заявили, что на образовательный процесс это никак не повлияет: некоторых педагогов попросили работать на несколько ставок.

Но, кроме трудностей, в кировских школах есть и приятные новшества. Например, с этого года кировские школьники начнут учиться по электронным учебникам. Правда, счастливчиками пока станут только ученики новой школы в Урванцево, где есть техническая возможность внедрения электронных вариантов. На первых порах новыми учебниками будут пользоваться ученики среднего звена.

Еще одно ноу-хау: ученики начнут изучать два иностранных языка: первый вводится во втором классе, второй - в пятом.

Школьная программа старшеклассников пополнится новым предметом - астрономией. отметим, что ЕГЭ по этой дисциплине пока не предусмотрено.

Школы займутся профориентационной работой, для этого создадут специальный центр.

- Мы очень рассчитываем, что это поможет нашим школьникам вовремя определиться с профессией, - отметила Лариса Копысова.

А еще в школах на переменах будут играть в шахматы. Ни для кого не секрет, что эта игра развивает логического мышление, поэтому если, ученики захотят, у них будет возможность дополнительно «прокачать мозги» в школе.

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