2018-08-29T12:23:24+03:00
Происшествия

Сотрудница банка в Белой Холунице украла у 78-летней пенсионерки больше миллиона рублей

600 тысяч она уже вернула, но уголовное дело все же заведено
Анна ВОЛКОНСКАЯ
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У пенсионерки из Белой Холуницы украли почти 1,2 миллионаУ пенсионерки из Белой Холуницы украли почти 1,2 миллионаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Схему обмана сотрудница банка в Белой Холунице придумала простую, но в то же время дерзкую: просто списала деньги с вклада пенсионерки. А лежала в банке достаточно крупная сумма - больше миллиона рублей. Сам вклад женщина аннулировала.

- Сотрудник банка закрыла вклады женщины, составила расходные кассовые ордеры и в последующем получила чужие денежные средства в кассе операционного офиса банка, - отмечают в региональном следственном комитете.

Следующим этапом стала еще одна кража денег у той же самой 78-летней женщины. Пенсионерка в 2016 году пришла внести накопленные 170 тысяч рублей.

- Та же самая сотрудница банка не внесла деньги на лицевой счет обратившейся, а после и вовсе удалила из электронной базы сведения о заключении с ней договора банковского вклада. Денежные средства она также присвоила себе, - отмечают в СКР.

Разработку по мошеннице вели сразу два ведомства: полиция и следственный комитет.

На данный момент возбуждено аж два уголовных дела - по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение в особо крупном размере» (до 10 лет лишения свободы) и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» (до 6 лет лишения свободы). Оба уголовных дела объединено в одно производство.

- Подозреваемая вину в совершенных преступлениях признает, - говорят в СКР. - На данный момент она возместила потерпевшей часть материального ущерба - 600 тысяч рублей.

Ведется расследование. Решается вопрос о мере пресечения.

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