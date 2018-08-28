Владимир Быков: бюджет области должен развиваться в социально значимых направлениях

СЕГОДНЯ 09:30 2018-08-28T09:35:52+03:00

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27 августа 2018 года состоялось совещание по вопросам работы законодательного собрания Кировской области во втором полугодии 2018 года. На встрече парламентарии обсудили вопросы связи и интернет-доступа в отдаленных уголках нашей области, антитеррористическую безопасность региона и патриотическое воспитание молодежи, порядок управления многоэтажными домами и работу органов местного самоуправления. Также были подняты такие важные темы, как социальное развитие детей сирот, поддержка кировчан со сложными диагнозами и многие другие.

Особое внимание законотворцы уделили вопросу формирования областного бюджета на грядущий год. Подчеркнув, что область придерживается системы планирования бюджета на три года вперед. Об этом сообщил Владимир Бакин, председатель комитета по бюджету, налогам, иным доходным источникам и контролю за эффективным использованием бюджетных средств.

- Сейчас начинается тот период, когда надо начинать работу по формированию бюджета на год и плановый период с 2019 по 2021 год, - подчеркнул Владимир Гаврилович. - Не позднее 10 октября губернатор Кировской области Игорь Васильев внесет на рассмотрение законопроект об областном бюджете.

Принятие законопроекта о бюджете проходит в два этапа. В первом чтении будут обсуждать прогноз социально-экономического развития Кировской области и основные характеристики областного бюджета, в том числе и его дефицит.

- Мы уже несколько лет подряд принимаем бездефицитный бюджет, - отметил Владимир Гаврилович. - Полагаю, что это произойдет и в следующем году. В связи с тем что сегодня мы подписали соглашение с Министерством финансов РФ о реструктуризации госдолга перед федеральным бюджетом, мы должны работать на уменьшение этого долга. Сейчас мы должны выплатить в федеральный бюджет 15 миллиардов рублей. Нам необходимо на предстоящий период обеспечить прирост собственных доходов, объявленной инфляции. Если нам это удастся, то мы сможем увеличить время выплаты государственного долга: с семи лет до двенадцати. В этом случае на бюджет области ляжет меньшая нагрузка.

Председатель Заксобрания Владимир Быков поддержал мнение Бакина о том, что времени на формирование бюджета катастрофически мало, но уже сейчас Кировская область должна составить его таким образом, чтобы решить главную задачу - попасть в как можно большее количество федеральных программ.

- Попадание в программы федерального значения позволит области развиваться во многих социально значимых направлениях: строительство детских садов, школ, развитие городской среды, - подчеркнул Владимир Васильевич. - Плюс еще и в том, что принять участие в программе может не только наш областной центр, но и районные центры региона. Мы должны составить бюджет таким образом, чтобы соответствующее софинансирование пошло на пользу Кировской области. Но и, конечно же, очень важно в грядущем году повлиять на срок выплат государственного долга. Для нашего развития это очень важно и ценно.