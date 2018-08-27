Кировчанка Екатерина Рупасова стала «Красавицей Европы 2018»

СЕГОДНЯ 17:09 2018-08-27T17:30:32+03:00

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Кировчанка Екатерина Рупасова признана «Красавицей Европы 2018». Международный конкурс красоты прошел в македонском городе Струга 11 августа в рамках арт-фестиваля «Езерски Бисери».

Конкурс проводился в 8 различных возрастных категориях. Самым юным его участницам было 3-6 лет, самым старшим – более 40. Все девушки продемонстрировали свои национальные костюмы, прошлись по подиуму в спортивной одежде и в вечерних платьях, а также показали творческие номера.

Екатерина Рупасова стала одной из победительниц конкурса и получила ценные подарки: 5 тыс. евро и украшения из жемчуга. Также кировчанка вскоре украсит обложку журнала «Модный дом».

Теперь кировчанка может участвовать и в конкурсе "Мировая красавица 2018". Фото: www.instagram.com/ekaterina.rupasova/

Екатерина с 15 лет работает моделью в разных странах мира, живет в Милане и Москве. Неоднократно участвовала в кировских, российских и международных конкурсах красоты. Победа в европейском отборе дает ей право на участие в конкурсе «Мировая красавица 2018», который пройдет во Вьетнаме с 1 по 7 ноября.

СПРАВКА «КП»

Екатерина Рупасова, 28 лет

Место рождения: г. Слободской

Рост: 177 см

Параметры: 90-60-90

Образование: Кировский технологический колледж, Московский Государственный горный университет.