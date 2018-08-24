Кировчанин, пострадавший от лжеврачей: «Я не успел понять, как подписал кредит»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-23T16:58:50+03:00

У Алексея остались документы, которые он подписал с медицинским центром и банком. Фото: Алексей ГМЫЗИН

«Комсомолка» пообщалась с мужчиной, которого пригласили в частную клинику на бесплатную диагностику, а потом «уговорили» на дорогостоящее лечение

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В УМВД области расследуют уголовное дело против двух дам из Тюмени, которые организовали в Кирове липовые медицинские центры. Сюда заманивали пациентов для бесплатной диагностики, в ходе которой лжеврачи обнаруживали серьезные недуги. При этом диагностику проводили с использованием гальванометра - прибора для измерения силы малых постоянных электронных токов. При нажатии сотрудником медцентра на палец пациента менялось сопротивление и на мониторе компьютера вычерчивался график. Чем сильнее было нажатие, тем выше кривая. На основании этих данных произвольно ставился «диагноз» о наличии неизлечимого или трудноизлечимого заболевания.

В медцентре сразу брались вылечить недуг, но так как услуга эта недешевая – 60 000-150 000 рублей - тут же предлагали оформить кредит. Банк перечислял деньги на счет фирмы, а человеку назначали «лечение», которое проводили аппаратом для домашнего массажа.

Только по предварительным данным, от рук предприимчивых сибирячек пострадала тысяча кировчан. Они получили липовое лечение, за которое теперь несколько лет должны будут расплачиваться с банком.

«ДО ПОСЕЩЕНИЯ ЦЕНТРА НИЧЕГО НЕ БОЛЕЛО»

58-летний Алексей - один из тех, кто пострадал от лжеврачей.

- Я был на работе, когда мне позвонили с неизвестного номера и пригласили на бесплатную диагностику. Я сразу отказался: некогда, да и не болит ничего, - рассказывает Алексей. - Через день позвонили второй раз, потом третий. Убеждали настойчиво, что это редкий шанс, что исследования стоят дорого, а тут - совершенно бесплатно. При том можно прийти в любое удобное мне время, хотя после работы и никаких очередей. Я и пошел.

Алексей говорит, что спросил у звонивших, откуда у них номер телефона, ему ответили, что в центре много пациентов и все советуют пригласить и их друзей. И вот один из друзей Алексея якобы дал его номер. При этом имени друга не назвали.

Кировчанин прошел диагностику.

- Все было очень быстро, - вспоминает Алексей. - Молодой врач стал говорить, что у меня есть болезни, при этом называл непонятные диагнозы. Сказал, что лечить надо срочно. И сразу стал делать первые процедуры - ставить ток на разные части тела. Аппарат был похож на тот, что по телевизору рекламируют, который лечит магнитом. Я и не удивился. Все было бесплатно. Врач сказал, когда прийти на следующую процедуру. Так я несколько раз сходил бесплатно. У меня появилось чувство, что действительно помогает, хотя, повторюсь, раньше и не болело особо ничего.

После нескольких посещений врач заявил пациенту, что курс надо продолжить, чтобы получить полноценный эффект.

- Я и не понял, как зашел в соседний кабинет и подписал бумаги на кредит. Все было как-то быстро и просто.

За 60 тыс. рублей мужчина получил 30 процедур током в разные части тела (живот, спина, стопы). А еще несколько пачек «лечебного питания» - порошка, который нужно было разводить и пить несколько раз в день.

Алексей прошел все оплаченные 30 процедур. Фото: Алексей ГМЫЗИН

ПЛАТИТЬ ПОЛТОРА ГОДА

Алексей прошел все оплаченные 30 процедур. Изменений в самочувствии не заметил: как не болело ничего, так и не болело.

И лишь недавно, когда увидел сюжет о том, что полицейские пришли с обысками в медицинский центр, понял, что это именно то место, где он лечился.

- Не понимаю, как меня так легко обманули, - удивляется мужчина. - Возможно, дело в том, что медицинский центр выглядел солидно, врачи говорили убедительно, все делалось быстро и у меня не было даже времени на то, чтобы усомниться.

На руках у Алексея остались документы, которые он подписал с медицинским центром и с банком. Сейчас он ежемесячно переводит банку по 3334 рубля. И платить ему еще полтора года.

А в УМВД продолжают расследовать уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере». По нему организаторам лжемедцентров грозит до 10 лет заключения.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ?

Адвокат Сергей Носков советует всем, кто считает себя пострадавшим от работы лжеврачей, обратиться в полицию.

- Нужно написать заявление в УМВД и изложить свою ситуацию. Оно будет приложено к делу. В рамках приговора, если виновные будут осуждены, человека могут признать пострадавшим и тогда он может рассчитывать на компенсацию. Без обращения в полицию рассчитывать на компенсацию не приходится, - говорит Сергей Васильевич.