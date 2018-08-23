Кировчане продолжают кататься на Американских горках

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-23T16:57:19+03:00

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- Я была в «Юркин парке» два раза и оба - зимой, а тут решила снова сходить, потому что открылся новый бассейн и Американские горки! Я почему-то не думала, что это будет так страшно и захватывающе. Горки - крутое развлечение для Кирова. В нашем городе они, к сожалению, единственные, но то, что они находятся в «Юркин парке», очень удобно: ты можешь прокатиться сразу на нескольких аттракционах. На горках все внутри сжимается, страх на полминуты обеспечен, и ты от этого начинаешь громко-громко визжать!

Оксана, город Киров

- Когда мы стояли в этой огромной очереди, думали, что в этих Американских горках нет ничего особенного. Но вышли мы отсюда с ватными, дрожащими ногами. Мертвая петля как центрифуга, ты вообще не понимаешь, где ты, кто ты и что с тобой происходит. А из-за того что она последний элемент всей трассы, то мы до сих не можем прийти в себя, несмотря на то что уже вышли оттуда.

Артем и Дарья, город Киров