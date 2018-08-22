Управляющие компании получили разгон от Шульгина

22 Авг. 11:48 2018-08-23T12:10:55+03:00

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Сегодня на совещании главы администрации Ильи Шульгина обсудили наболевший мусорный вопрос. Кировчане в пабликах в социальных сетях жалуются на неубранные отходы, образовавшиеся возле контейнеров, несанкционированные свалки и на бездействие ответственных лиц.

УПРАВЛЯЮЩИЕ ОДНОДНЕВКИ

- Могу привести пример на своем доме: на перекрестке улиц Урицкого и Молодой Гвардии стоит контейнер, - поделился Илья Шульгин. - В течение дня туда подъезжают дорогие джипы, из них выходят люди и выносят огромные мешки мусора. В один бак все не лезет - в итоге отходы оставляют прямо на площадке. В конце дня образуется целая гора мусора. Разумеется, эти люди не платят за вывоз отходов.

Замначальника департамента городского хозяйства Александр Орехов назвал несколько причин мусорного коллапса. Фактическое образование ТКО не соответствует реальному заключению объемов в договорах. Ослабление контроля за содержанием контейнерных площадок со стороны управляющих компаний. Здесь роль сыграл будущий переход на новую систему обращения с отходами. С 1 января 2019 года услуга по вывозу и утилизации станет коммунальной, поэтому управляющие организации не заинтересованы следить за мусором: жильцы будут напрямую платить компании, занимающейся мусором.

- Следи «управляек» сложилась и такая практика: копят долги, банкротятся, а на следующий день те же учредители создают новую контору с похожим названием. - Не понимаю, почему мы этим не занимаемся, - возмутился Илья Вячеславович. - От меня будет прямое поручение: все эти компании вытащить на свет божий. У нас есть налоговая инспекция, которая может предоставить информацию, сколько накоплено долгов, в том числе по налогам. На сегодня есть все механизмы. Если люди выбрали себе дорогу в клетку, то ради бога – поаплодируем. Только этим надо заниматься.

ПО ЗАСЛУГАМ

Затем Илья Шульгин начал демонстрировать фотографии переполненных «мусорок», опубликованные в социальных сетях горожанами, и попросил руководителей управляющих компаний прокомментировать, почему мусор не был вывезен вовремя. Многим директорам досталось: Шульгин не щадил никого и дотошно выспрашивал про каждый факт свалки. Первой «под раздачу» попала Анна Клепикова, директор УК «Паритет». На балансе ее управляющей компании находится дом по улице Труда, 40. Глава администрации показал снимок с неубранной контейнерной площадкой возле дома и призвал к ответу. Анна Борисовна поначалу пыталась выяснить, когда было сделано фото: мол, сейчас мусора на месте нет.

Мусор в центре города стал нормой для Кирова. Свалка на Труда, 40. Фото: «Злой кировчанин»

- У меня нет никаких данных по этому дому: жители не жаловались на мусор, - ответила директор УК.

Но Шульгин был непреклонен и просил пояснить сложившуюся ситуацию, невзирая на давность.

- Если вы видите это фото впервые, то вы не управляющая компания - вы не знаете, что происходит на вашей территории, - ругался глава администрации. - По закону управляющая компания должна содержать контейнерную площадку в надлежащем виде, более того, строительный мусор УК вывозит за свой счет. Если по факту копится мусор больше того объема, который там образуется, то вы должны заключить дополнительный договор.

В спор вклинился Михаил Шихов, директор по развитию «САХ», который пояснил, что на одной площадке может стоять несколько контейнеров, которые принадлежат разным компаниям: «Вчера был звонок по переполнению контейнеров по Милицейской, 39. Они принадлежат разным управляющим компаниям, в том числе и УК «Паритет». 60% мусора закреплено за УК «Горжилкомплекс», которая не имеет никакого договора по вывозу мусора. Складывается ситуация, когда часть компаний платит, а часть не платит - в результате страдают добросовестные».

После этого заявления слово взял Владимир Ширшиков, который обозначен как помощник директора УК «Управдом».

- Мы готовы сотрудничать с «САХ» по вывозу мусора, но они сами не хотят! – высказал свою позицию Ширшиков. - По Милицейской, 39, сложилась запутанная ситуация. В том районе расположено 7 домов, в результате установлено 5 контейнеров: четыре оплачиваем мы, один - УК «Паритет». «САХ» нас постоянно отфутболивает - дошло до того, что мы перечисляем деньги без договора и получаем их обратно.

Михаил Шихов пояснил, что от управляющей компании действительно приезжали представители.

- По четырем компаниям, которые вам принадлежали, были накоплены долги, они до сих пор не оплачены, - сказал Михаил Викторович. - Почему мы должны заключать с вами договор? Мы поставим столько контейнеров, сколько вы оплатите!

Ширшиков пытался представить перед главой администрации ряд документов, которые якобы подтверждают желание сотрудничать с «САХ» на предмет вывоза мусора, однако последние не идут навстречу.

- Если бы я не был наслышан о работе УК «Доверие» и «Горжилкомплекс» (директором которых значился Ширшиков), то я бы на веру все и принял, но там немного другая история, - заявил Шульгин. - Я прекрасно знаю ситуацию с вашими компаниями. Давайте пригласим ГЖИ на совещание, уверен: оно будет не в вашу пользу.

ГОРЯЧИЙ СПОР

Говоря о необходимости убирать мусор, глава администрации не сдерживал эмоций: «Объясняю управляющим компаниям, для тех, кто в танке: содержать контейнерную площадку - ваша обязанность, а транспортная компания приехала, погрузила контейнер в машину и увезла - у нее нет других функций. То, что я говорю, вам понятно?»

Под занавес совещания Илья Вячеславович отметил, что мусорная проблема возникла не за один день. Между тем с 1 января вывозить отходы будем по новым правилам и далеко не все готовы к переменам, поэтому были даны поручения исправить сложившуюся ситуацию.

Дом на Милицейской, 62 утонул в мусоре. Фото: «Злой кировчанин»

Ситуация с неубранным мусором на контейнерных площадках сложилась по многим адресам: по Лепсе, 53, Милицейской, 62 (УК «Управдом»), Свободы 118/1 (УК «УЖХ»), Лепсе, 53 УК («Паритет»), Бахте («Забота»), «Кировжилсервис» (Лянгасово).

Илья Вячеславович заострил внимание на адресе - Милицейская, 62. Оказалось, что УК «Управдом» не смогла заключить договор по вывозу отходов, причина, по которой «САХ» отказывается с ними сотрудничать - плохая репутация организации и большие долги.

- Могу сказать, одну простую вещь: неподалеку от Милицейской, 62 живет глава города Елена Ковалева, - отметил Шульгин. - На протяжении всего лета она мне говорит об этой мусорной площадке. Я не понимаю, почему нельзя заключить договор на вывоз мусора? То, что с компанией никто не хочет заключать договор, это не значит, что не надо вывозить мусор - введите предоплату.

БЮДЖЕТ СТРАДАЕТ

Патовая ситуация сложилась в частном секторе: Хабаровы, селе Красном, во 2-м Санниковском переулке, селе Красное: из 160 домовладений договоры заключили на вывоз отходов заключили меньше половины домов. Разумеется, никто дома мусор не хранит и сваливает его в установленные контейнеры.

Такие свалки ликвидируются за счет бюджета.

Свалка в Лянгасово. Фото: «Злой кировчанин»

- А почему – за бюджетный счет? – спросил Илья Шульгин. – Люди должны понимать, что вывоз ТБО – услуга платная, и оплачивать ее обязаны сами жильцы, а не администрация города. Потом меня спрашивают - где садики и школы, а вот где они!

Бюджетные деньги надо тратить на другие цели – на ремонт тротуаров, например.

Объясняйте это жителям. Оплата за вывоз мусора – 700 рублей в квартал, то есть 233 рубля в месяц. Неподъемной эту сумму никак не назовешь. Убеждайте людей, что договоры заключить необходимо.