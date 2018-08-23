Директор УК: «Мы не обустроим дворы, если сами кировчане этого не захотят»

СЕГОДНЯ 07:00 2018-08-22T20:17:39+03:00

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Кировчанам не хватает детских и спортивных площадок, зон отдыха, скамеек и урн около подъездов домов. Об этом кричат соцсети и говорят собрания жильцов. Однако простых разговоров недостаточно, сами горожане должны проявлять инициативу и предлагать обслуживающим организациям идеи по благоустройству дворов. Об этом корреспондентам «Комсомольской правды» в Кирове» рассказал директор управляющей компании «Город» Сергей Исупов.

С ЧАСТНЫМИ УК ЛЕГЧЕ ДОГОВОРИТЬСЯ

Как показывает практика, жильцам необходимо напрямую общаться с управляющими компаниями. Жилищный кодекс гласит: тарифы на содержание жилья утверждаются на общем собрании собственников. В квитанциях есть специальный пункт - тариф на содержание и текущий ремонт. Именно в этот тариф можно заложить реконструкцию или установку детских и спортивных площадок, скамеек и урн.

- УК бывают муниципальными и частными, - отметил Сергей Исупов. - Последние легче идут на диалог, часто проводят собрания с собственниками и ищут решение проблем дома. Муниципальные же компании огромные, они такой работы не ведут. Жильцы ни на чем не настаивают — муниципальная УК просто устанавливает тарифы и больше ничего не происходит. Если нет диалога, не будет и изменений.

Принципиальной разницы в том, чтобы строить детскую площадку во дворе новостройки или старой хрущевки, нет. Единственное, к чему жильцы должны быть готовы — процесс ремонта или создания таких площадок не быстрый.

Стоимость работ по установке площадки можно заложить в специальный тарифФото: Алексей БУЛАТОВ

ВЛОЖИТЬ В СТОИМОСТЬ ТАРИФА

Процесс установки детской площадки начинается с обращения в управляющую компанию. Жильцы на общем собрании решают создать или отремонтировать зону отдыха во дворе их дома. Специалисты УК оценивают, сколько средств требуется на этот проект и озвучивают цифру жильцам. На общем собрании собственников квартир нужный тариф согласовывается и вносится в квитанции.

- Установку такой площадки можно изначально вложить в стоимость тарифа на содержание дома и его текущий ремонт, - подчеркнул Сергей Викторович. - Единый тариф удобно утвердить, например, на целый год. В нем УК учтет все расходы на строительство детской или спортивной площадки и сумма будет собрана с жильцов постепенно.

Управляющая компания может идти навстречу собственникам жилья и давать рассрочку платежа на несколько месяцев. Главное - наладить связь УК и жильцов.

Без инициативы со стороны жильцов проблему не решитьФото: Алексей БУЛАТОВ

КИРОВЧАНЕ БЕЗЫНИЦИАТИВНЫ

Современных, удобных и безопасных детских и спортивных площадок в городе действительно не так уж и много. Специалисты отмечают, что таких зон отдыха могло бы быть значительно больше, если бы жильцы сами выступали с такими инициативами.

- Приходит человек, говорит, что ему нужна спортивная площадка, - поделился директор УК. - Мы начинаем выяснять все детали. Оказывается, что в доме 120 квартир и остальным жильцам такой проект не интересен - само собой, мы тут ничем не сможем помочь. Вообще с такими просьбами жильцы обращаются нечасто. Кировчане слишком безынициативны.

Возможно, жители города банально не в курсе, что облагородить кировские дворы можно простыми обращениями в УК. Более того, проекты создания или реконструкции детских и спортивных площадок могут быть поддержаны и властями.

- В ремонте дворов, кстати, могут помочь программы софинансирования, - отметил Сергей Исупов. - Это городские конкурсы, в них не так уж трудно участвовать. Нужно лишь составить проект и доказать, что именно ваша идея проста и важна. Здесь возможны и очень удобные варианты софинансирования. 15% суммы, например, собирают сами хозяева квартир, а остальные деньги идут из городского или областного бюджета. Но - опять же - не все этого хотят, а без активных жильцов проблему не решить.