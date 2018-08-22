Почему дрова для жителей Кировской области продолжают дорожать

СЕГОДНЯ 17:43 2018-08-22T17:50:46+03:00

Дрова - это не только дорого, но еще и очень непросто Фото: Тимур ХАНОВ

За куб древесины просят уже 1400 рублей, хотя год назад цена была 600 рублей

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Жители Кировской области жалуются на постоянно растущие цены на дрова.

- Мы - лесная область, у нас огромное число лесозаготовительных предприятий. Посмотрите, сколько на дорогах лесовозов, все время куда-то везут древесину. При этом населению купить дров - проблема! Начнем с того, что в отдаленные села не каждый повезет дрова. Да еще и цены растут как на дрожжах. Прошлым летом машину березовых балансов - «хлыстов» - мы покупали за 10 000 рублей, этим - уже за 18 000. А ведь машины на год может не хватить, к весне нужно будет еще одну заказывать. За год на 8000 рублей пенсию нам не поднимали, - жалуется пенсионер Игорь Павлович из Юрьянского района.

ВИНОЙ ВСЕМУ ИНФЛЯЦИЯ?

По данным Министерства лесного хозяйства Кировской области, куда мы обратились за комментарием, на сегодняшний день рыночная цена древесины, поставляемой гражданам и предприятиям бюджетной сферы в качестве топлива, в регионе сложилась в промежутке от 440 до 1400 рублей за один кубический метр. Диапазон цен на топливную древесину зависит как от района, в котором осуществляется заготовка древесины, так и от удаленности лесосек, с которых осуществляется вывозка древесины.

При этом еще год назад цена за кубометр дров была в среднем 600 рублей.

В Минлесхозе озвучили и свое видение причин подорожания.

- Подорожание топливной древесины для населения в последние годы связано, прежде всего, с уровнем инфляции, - говорят в министерстве. - Ежегодно происходит рост цен на горюче-смазочные материалы, запасные части, основные средства и материалы, используемые при осуществлении лесозаготовок. Кроме того, повышается уровень оплаты труда людей, занятых на заготовке леса. Вследствие этого себестоимость заготавливаемой древесины увеличивается, по этой причине и происходит рост рыночной цены на топливную древесину, что можно сказать и о других товарах и услугах.

ЗАВАЛИЛИ БУМАГАМИ

Но все же инфляция в стране за год составляет 4-5%. А дрова подорожали больше, чем на 50%. Поэтому, вероятно, есть и другие причины подорожания.

Так, еще зимой на заседании комитета промышленности, энергетике, ЖКХ и лесному хозяйству Законодательного собрания Кировской области депутаты выдвинули предположение, что цены в рост толкнул новый региональный закон № 31 «Об организации деятельности пунктов приема и переработки древесины на территории Кировской области». Этот документ был принят в конце 2016 года для того, чтобы навести порядок в системе учета заготавливаемой древесины и вывести из тени «черных лесорубов».

Но, по мнению ряда депутатов, новые правила учета усложнили работу лесозаготовителей и лесопереработчиков.

О трудностях выполнения всех правил, прописанных в законе, заявляли и сами участники лесного рынка на круглых столах, которые проводили на базе ВТПП. Они сетовали, что им некогда заниматься лесом, так как они бумагами завалены, и, чтобы выполнить все требования, пришлось взять сотрудников, которые занимались бы как раз отчетами. А это еще дополнительные расходы.

ЛЕС ПОШЕЛ НА ПЕРЕРАБОТКУ

Есть еще одно мнение: рост цен на дрова происходит из-за увеличивающегося спроса на древесину перерабатывающих предприятий. Так, за последние годы в Кировской области запустили производство фанеры в Мурашах и в Нововятске, а в Лузе выпускают фанерный кряж и клееный брус. И это в дополнение к тем заводам, которые уже работали в регионе. Все эти предприятия активно скупают древесину, в том числе березу, которая так ценится населением, ведь именно эти дрова дают хороший жар.

Но, по данным регионального Министерства лесного хозяйства, в целом по Кировской области заготовка древесины осуществляется в пределах 10 миллионов кубических метров в год. Из этого объема них 10-20% идет на нужды населения, что вполне достаточно для удовлетворения потребности.

КАК СДЕРЖАТЬ ЦЕНЫ

Как пояснили в Министерстве лесного хозяйства Кировской области, в их полномочия не входит обязанность по регулированию вопросов, связанных с поставкой топливной древесины гражданам и предприятиям бюджетной сферы. Но несмотря на это, Минлесхоз принимает меры на обеспечение дровами указанных категорий.

- Для этого проведены совместные совещания с Министерством энергетики и ЖКХ, главами муниципальных образований и лесозаготовителями, поставляющими топливную древесину. В ближайшее время по данному вопросу будут также проведены рабочие совещания с арендаторами лесных участков, - заверили в ведомстве.

При этом здесь признают, что в малолесных районах области (а это южные районы) лесозаготовители не всегда способны обеспечить население и бюджетные организации дровами.

- В связи с этим Министерством лесного хозяйства Кировской области оказывается услуга по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений с гражданами для собственных нужд, в том числе для нужд отопления. В соответствии с заключенными договорами гражданам предоставляется право самостоятельно заготовить древесину в отведенных лесосеках.

Также в ведомстве уверяют, что предприятия, реализующие на территории Кировской области приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов (ООО «Вятский фанерный комбинат», ООО «Хольц хаус», ООО «ПКП «Алмис», ООО «Партнер», ООО «Лестехснаб плюс»), участвуют в снабжении предприятий и граждан дровяной древесиной по умеренным ценам.