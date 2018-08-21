Мифы и реальность профессии: почему пожарные машины приезжают без воды

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-21T15:28:10+03:00

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Для многих профессия пожарного - это романтика. Ворваться в дом, охваченный пламенем, забраться по уже разваливающейся лестнице на второй этаж, в детскую комнату, где неистово плачет ребенок, спрятать его от дыма, пепла и огня в детское разноцветное покрывало и, рискуя своей жизнью, выбраться из горящего дома через окно (обратный путь закрыт огненной стеной) - героическое спасение, и лавры обеспечены.

Но это лишь взгляд обычного человека на это ремесло - на пожаре все иначе, даже мысли и чувства. Там каждый для тебя родной и близкий человек, будь он пожарным, спасателем или простым зевакой, ты все равно за него переживаешь, помогаешь. В этом и есть романтика.

Когда из тлеющего дома выносят человека, уже не живого. Он слишком долго был в огненном плену, надышался угарным газом и задохнулся. Когда взрослые мужики, грязные от пепла и сажи, стоят над этим человеком, сняв шлемы, и ревут, как от потери близкого, - это реальность, которая от романтики далека.

Остаются в профессии лишь те, кто, отбросив весь этот «киношный лоск», идет в бой с огнем ради чужих жизней.

«Комсомолка» поговорила с Михаилом, служащим специализированной пожарно-спасательной части по Кировской области. Он не только рассказал о том, зачем люди идут в эту профессию, но и развеял мифы о работе.

- Когда учился в техникуме, решил, что не хочу работать, сидя в офисе или стоя у станка, хочу оставлять после себя что-то хорошее, помогать людям - так и решил стать пожарным, - рассказывает Михаил. - А в профессию идут в большинстве своем фанаты этого дела, потому что это настоящая работа, далеко не легкая и не обычная. Тут нет понятия «на сегодня это все»: можно сказать, что ты работаешь каждый день, двадцать четыре на семь - никто тебя спрашивать не будет. Надо, значит, надо!

СПЕЦИФИКА ПОЖАРНОГО ДЕЛА

Для рядового, гражданского человека все спасатели на одно лицо: тушит огонь - значит пожарный. Но, как оказалось, все не так просто: с огнем борются и пожарные, и сотрудники МЧС, и служащие спецчастей. Люди, можно сказать, одни и те же, а должности и задачи у них разные.

Служащие спецчастей не только тушат пожары, но и спасают людей, и обеспечивают химическую и биологическую безопасность. Фото: vk.com/spsch_vyatka

- В обычных пожарно-спасательных частях - пожарные, а в специализированной части - мастер-пожарный, - поясняет Михаил Эсаулов. - Спецчасть отличается перечнем выполняемых работ: мы не только пожары тушим, но и оказываем химическую и биологическую защиту, устраняем последствия ЧС, иногда даже людей ищем, помогая отряду «Лиза Алерт». У спецчасти больше техники, больше штат и больше обязанностей.

РАЗВЕНЧИВАНИЕ МИФОВ

Сегодня едва ли не каждый живет стереотипами: женщина за рулем, что обезьяна с гранатой, блондинки обязательно не блещут интеллектом, а нынешняя молодежь ни на что не способна. А как много заблуждений ходит вокруг той или иной профессии? И все от того, что мы просто не видим ситуацию или профессию изнутри.

МИФ № 1. «Пожарные приезжают на место ЧП без воды»

- Если честно, то да. Пожарные могут приехать без воды, - признается Михаил. - Но только если едут с одного вызова на другой. Случается так, что отделение приезжает на место, опустошает цистерну и в это же время поступает смежный вызов. А так как в первую очередь мы должны думать о спасении людей, то отделение немедля выезжает на место следующего ЧП с пустыми цистернами.

На пожар выезжают машины с полными цистернами, а это от двух до шести тонн воды. А вот в секунду из одного ствола подается три-семь литров воды. И когда она заканчивается, а огонь все еще полыхает, на смену ей приезжает другая машина, а эта отправляется на «заправку» к городским гидрантам или естественным водоемам. Но есть машина, которая на пожар всегда приезжает без воды - АЛ-60, проще говоря, авто-лестница.

Единственная машина, которая на пожар всегда приезжает без воды - автомобиль с лестницей-штурмовкой. Фото: vk.com/spsch_vyatka

МИФ №2. «На дежурстве пожарные спят»

- Конечно же, мы может поспать на работе, но только в определенные часы: с 22.00 до 6.00, - рассказывает Михаил. - Но само собой поспать не всегда удается. Бывают очень неспокойные ночи. Плюс ко всему диспетчер и дневальный внутреннего наряда не спят, меняются по очереди. А днем обычно проходят спортивные тренировки, занятия. Кроме того, каждая пожарная часть проверяет работоспособность гидрантов и отрабатывает алгоритмы тушения зданий. В основном это ночные заведения или особо важные объекты. Как это бывает? Мы приезжаем на объект и изучаем его: где отключать энергию, где машину на водоисточник поставить.

МИФ №3. «Пожарные медленно собираются и долго едут»

- Время прибытия, как ни странно, зависит не только от пожарных, но и от самих людей, которые едут на автомобилях, идут пешком, - делится огнеборец. - Бывает, едешь с включенными маяками и специальными сигналами, а люди просто не видят и не слышат нас: как шли, так и идут! Особенно невнимательными стали автолюбители. Возможно, они не замечают специализированную технику из-за громкой музыки, но нам из-за этого приходится лишний раз делать остановки. А это все сказывается на времени прибытия. Кроме того, есть и такой фактор, как пробки и дороги, - в некоторые районы нашего города и области очень сложно добраться.

Огонь пожарные начинают тушить после того, как все люди будут спасены из огняФото: Александр ГЛУЗ

МИФ №4. «Если человек погиб на пожаре - он сгорел»

- Люди не всегда гибнут от огня, - возражает Михаил. - Сначала идет отравление продуктами горения, попросту - угарным газом. И если человек долго находился в горящем помещении, то, надышавшись, он, как правило, теряет сознание. Если его вовремя не вынести на свежий воздух - он умрет. Но если все-таки огонь настигнет, то полностью человек не сгорит. После него останется обгоревшее тело, которое съежилось в несколько раз. Но на самом деле люди не так часто остаются замурованными в огне и угарном газе. Когда отделение прибывает на место вызова, то первым делом пожарные идут на разведку и, если это требуется, спасают людей, а потом уже ликвидируют огонь.

МИФ №5. «Пожарные специально плохо тушат - им лень работать»

- На местах происшествий люди часто задают вопросы и даже пытаются нас чему-то учить, - рассказывает Михаил. - Обычные зеваки подходят и весело спрашивают: «Кто сгорел?» - а некоторые обучают нас тушению и командуют: «Лей туда!» Но мы стараемся на такие реплики не обращать внимания: не всегда они правильные и тактичные. У многих людей в чрезвычайной ситуации развивается острая стрессовая реакция, и они начинают «наезжать» или даже с кулаками лезть. Но мы продолжаем свою работу - их можно понять, и мы стараемся это делать. В этом даже нам помогает наш штатный психолог.