Глав городов и поселений Кировской области призывают лично проверять качество капремонта

СЕГОДНЯ 18:30 2018-08-20T18:29:33+03:00

Об этом рассказал зампред правительства региона Владислав Кадыров

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В приемной президента РФ прошло заседание консультативного общественного совета. Его итоги опубликованы на сайте правительства Кировской области. Участники заседания обсудили итоги реализации программы капремонта за последние полтора года. Главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов отметил, что в регионе уже расширен список работ, которые можно провести по программе капитального ремонта.

- Стоит отметить и новую техническую политику, - рассказал Владимир Климов. - В Кировской области разрабатываются общие требования к работам по капремонту. Меняются и законы, которые регулируют капитальные работы. Программа дает положительные результаты.

Сэкономленные средства Фонда капремонта будут использованыФото: Алексей БУЛАТОВ

Зампред правительства Кировской области Владислав Кадыров рассказал об опыте других регионов в подобных вопросах.

- Работы по капремонту должны контролироваться на муниципальном уровне, - подчеркнул Владислав Кадыров. - Мэры некоторых городов лично следят за состоянием ремонта, подключаются к приемке выполненных работ. Я считаю, что местные власти в Кирове и районах области должны перенять этот опыт.

Участники заседания решили, что нужно использовать сэкономленные средства Фонда капремонта и проследить за тем, чтобы работы были выполнены качественно и в срок.

На работы по капремонту уже потрачено свыше 750 млн рублейФото: Михаил ФРОЛОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Почти 700 многоквартирных домов отремонтировано по программе капремонта за последние полтора года.

Свыше 750 млн рублей потрачено на ремонтные работы.

10 тысяч домов включены в программу капремонта Кировской области.

73 дома ремонтируются в данный момент.

1 млрд 828 млн 310 тыс. рублей будет потрачено на капремонт домов до конца 2018 года.

84,43% жителей Кировской области внесли взносы за капитальный ремонт в текущем году.