Вывод ГИБДД: опасное вождение стало чертой кировских водителей

СЕГОДНЯ 15:16 2018-08-20T15:24:38+03:00

Можно ли наказать автомобилистов, которые мечутся из ряда в ряд и при этом не пользуются ни зеркалами, ни поворотниками?

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Кировские автомобилисты жалуются на водителей, которые опасно ведут себя на дороге: резко перестраиваются из ряда в ряд, при этом зачастую едут прямо в попутную машину, не глядя ни в зеркала, ни показывая «поворотником», что хочет перестроиться.

- В последние месяцы эта проблема очень сильно обострилась: каждый день по дороге на работу в меня то и дело норовит кто-нибудь въехать, - говорит водитель с пятилетним стажем Сергей Соболев. - Перестраиваются не глядя, даже скорость не сбавляют, «поворотник» не включают. Вообще не знаешь, что и ждать от соседней машины.

ЖАЛУЙТЕСЬ НА НАРУШИТЕЛЕЙ

В ГИБДД Кировской области подтверждают, что нарушение правил маневрирования и частое применение элементов опасного вождения, действительно, уже считаются чертой кировских водителей.

Причин этому называют несколько. В том числе незнание правил дорожного движения. Ведь понятие «опасное вождение» было введено относительно недавно, и, возможно, кто-то из водителей не успел запомнить, что за нарушение правил перестроения теперь тоже грозит наказание. Так же, как и такие опасные маневры типа резкого обгона, препятствования обгону, резкой остановки без соблюдения расстояния до ближайшей машины, нарушения боковой дистанции.

Еще одной причиной столь частого нарушения называют привычку кировчан ездить по бездорожью.

- Объезжая ямы и выбоины на дорогах, водители постоянно вынуждены выезжать на встречную полосу, делать другие маневры без предупреждения. Видимо, это входит в привычку, - говорят в ГИБДД.

В Госавтоинспекции призывают кировчан сообщать о нарушителях.

- Сейчас почти во всех машинах установлены видеорегистраторы. Если камера записала, как какой-то автомобиль нарушает ПДД, предоставьте эту запись в ГИБДД для того, чтобы нарушителя можно было наказать, - просят в дорожной полиции.

Если же у вас нет регистратора, но вы видите, что водитель на дороге явно себя неадекватно ведет, лучше позвоните по номеру 02. Полицейские передадут информацию ближайшему патрульному посту, и инспекторы проверят водителя на опьянение. Конечно, в этом случае его не накажут за опасное вождение, так как не будет доказательств, но, если водитель окажется пьян, вы, возможно, предотвратите, аварию.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Кировчанин Алексей, водительский стаж которого уже 18 лет, признался, что научился наказывать нарушителей.

- Недавно я сменил автомобиль. Теперь езжу на обычной «пятнашке», - рассказывает Алексей. - Машина мне нужна по работе, езжу много. Неадекватное поведение многих водителей на дорогах просто раздражает. Недавно ехал по Дзержинского, вдруг машина, которая шла рядом, свернула прямо в меня, водитель вообще не смотрел по зеркалам, но при этом стал перестраиваться. Конечно, я мог вильнуть рулем, выехать на встречку, там было пусто в этот момент. Но я продолжил ехать прямо, потому что был уверен, что ничего не нарушал. И он «вляпался» в «бочину» моей «пятнашки» на своем новеньком «Поло». Я ему сразу предложил: плати на месте и разъезжаемся. Но мужик уперся. Поехали в ГИБДД, потеряли кучу времени. Я показал запись со своего регистратора: там прекрасно видно, что машина перестроилась в меня. В итоге водитель заплатит штраф, выплатит страховку, а на следующий год будет делать полис автострахования с повышенным коэффициентом. Думаю, это будет ему хорошим уроком.

Алексей признался, что за последний месяц попал еще в две похожие аварии.

- Если я уверен, что я прав, просто продолжаю ехать прямо. Пусть бьют свои новые дорогие автомобили. Может тогда голова начнет работать.

КОНКРЕТНО

Куда пожаловаться на опасное вождение

Видеоматериал с регистратора - отличное доказательство совершенного правонарушения. Но необходимо учитывать, что на видео или фото должен быть различим государственный регистрационный номер автомобиля.

Факт нарушения также должен отчетливо просматриваться.

Чтобы наказать нарушителя:

1. Запись с регистратора, на которой видно нарушение, можно лично предоставить в ГИБДД, сопроводив ее заявлением.

2. Запись можно отправить на официальный сайт Госинспекции.

В заявлении обозначают место, дату, время правонарушения, сведения об автомобиле, статью, которую нарушил автомобилист, по ней определят наказание.