Адвокат Сергей Носков ответил на вопросы кировчан о материнском капитале, автоугоне и долгах за коммуналку

СЕГОДНЯ 08:35 2018-08-20T08:34:11+03:00

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НЕ ОСТАЛОСЬ КВИТАНЦИЙ

- С мая приходят платежки на невероятные суммы. Долг был сначала 24 тысячи, потом 34 тысячи, сейчас уже 62 тысячи рублей. Сначала они ссылались на высокий коэффициент из-за отсутствия счетчиков, потом сказали, что я якобы почти полтора года не платила за горячую и холодную воду. Квитанций у меня, естественно, не сохранилось. Что делать? Не платить же им взятую с потолка сумму?

- Для начала стоит обратиться с письменной претензией к организации и попросить обосновать такие цифры. Если вы будете не согласны с этими расчетами, следует обратиться в контрольные органы, например, в прокуратуру. Если компании действительно решит взыскать с вас эти суммы, вопрос будет решаться в суде. И уже там вы будете с ними разбираться, по каким тарифам, в каких размерах поставлялись услуги, действительно ли платежей от вас не поступало. А вообще, лучше такие документы не терять.

ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

- Жених живет в Москве в однокомнатной неприватизированной квартире, помимо него там прописаны еще два человека. Я собираюсь переехать к нему с маленькой дочерью. Могут ли у нас возникнуть проблемы с временной регистрацией?

- Основная проблема - согласие всех лиц, проживающих в квартире. Если хотя бы один человек будет не согласен, ничего не выйдет. Если речь идет о муниципальном жилье, то может возникнуть вопрос по площади квартиры. Здесь, конечно, стоит посмотреть и законодательство, действующее в самой Москве. Но - потенциально - если площадь квартиры позволит и все будут «за» ваше подселение, проблем не возникнет.

ДОЛГ ЗА СВЯЗЬ – ПРЕСТУПЛЕНИЕ?

- У меня была задолженность за мобильную связь около 900 рублей. Мой долг выкупили и прислали письмо с требованием оплаты, в нем было указано, что я совершила преступление по одной из статей УК. Долг, кстати, после его выкупа, вырос до 2 тысяч рублей. Что будет, если не оплатить?

- Компания будет взыскивать с вас деньги по исполнительному листу. Здесь явно не идет речи о каком-либо преступлении. Но - обратите внимание - лучше добровольно исполнить свои обязательства, иначе вы рискуете потерять еще больше денег. Судебные расходы, сбор за недобровольное исполнение. Если есть какой-то спор - идите в суд.

Прямой эфир каждый вторник в 18.05 на волне 88,3 FMФото: Елизавета Захарова

УЩЕРБ ОТ АВАРИИ

- У меня угнали машину, на следующий день ее нашли в Нижегородской области. Машина сильно помята, ремонт нужен минимум на 100 тысяч. Мне сказали, что суд будет в Нижнем Новгороде, потому что машину нашли там. И сначала рассмотрят дело об угоне, только потом мне дадут запросить ущерб. Что за бред?

- Важны все детали, даже самые незначительные. Если было несколько угонов, суд будет проходить по месту совершения последнего преступления. Может быть, помимо угона с машиной сделали что-то еще - не зная всех материалов, сложно ответить. По общему правилу лицо, признанное потерпевшим, в принципе, имеет право заявить иск о возмещении ущерба даже в рамках уголовного процесса. Но суд может запросить дополнительные экспертизы, чтобы определить размер ущерба. Тогда вам будет нужно обратиться с самостоятельным иском в гражданский суд.

МАТКАПИТАЛ

- Если я живу с женщиной в гражданском браке, положен ли нам материнский капитал за рождение второго ребенка?

- Женщине он положен в любом случае. У нее есть двое детей, этим лицам и будет положена выплата. А «гражданский брак», простите, это абсолютно не юридическая категория, такого нет в нашей стране. Сертификат будет предоставлен матери детей и она будет обязана потратить материнский капитал на те цели, которые определены законом.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА

- Я пенсионерка, мне предложили работать бухгалтером в нашем садоводчестве. Буду ли я тогда считаться работающим пенсионером и уберут ли у меня ежегодную компенсацию пенсии?

- Если вы будете работать по трудовому договору, то, конечно, будете им считаться. Есть работа - есть официальная зарплата, значит, вы работающий пенсионер. Если вы, например, станете бухгалтером в садоводчестве на добровольных началах, такого не произойдет. Или если вас трудоустроят «по-черному», неофициально, но тут уже возможны другие негативные последствия.

ВАЖНО

Вторник, 21 августа, 18.05. Прямой эфир программы «Право» на радио «КП» в Кирове» (88,3 FM).

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