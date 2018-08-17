Кировчанин доехал до Крыма на велосипеде за 21 день

СЕГОДНЯ 19:15 2018-08-17T19:30:09+03:00

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Кировчанин Евгений Терехов в июле рискнул в одиночку добраться от Адлера до Крыма на велосипеде. За время своего путешествия мужчина побывал более чем в 30 городах, преодолел по пути жару, ледяные ливни и горные перевалы. «Комсомолка» связалась с Евгением и узнала, как таким же отважным велосипедистам преодолеть сложный путь.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С КАЗАНИ

Евгений Терехов с детства катался на велосипеде, но о том, что когда-то будет преодолевать на двухколесном траспорте сотни километров и подумать не мог. Все началось с небольших «туров выходного дня».

- Я работаю мастером по ремонту электроники, - рассказал Евгений. - В свободное от работы время мы с друзьями уже несколько лет подряд отправляемся в туры выходного дня. То есть на велосипедах едем в какой-то город Кировской области. Гуляем там по окресностям, смотрим достопримечательности. За несколько лет мы исколесили всю Кировскую область.

Тогда велосипедисты решили, что пришло время отправиться в путешествие на большое расстояние. В 2017 году компания уехала в Казань. Молодым людям пришлось преодолеть около 400 километров. Велосипедисты настолько вдохновились своей поездкой, что решили на следующий год рвануть на юг. Однако этим летом компания собраться вместе смогла. Кому-то не подходило время для поездки, у кого-то появились другие дела. Тогда Евгений решил ехать один.

Первое путешествие Евгения на большое расстояние. Фото: предоставлено героем публикации

«ХОТЕЛОСЬ УВИДЕТЬ КРЫМСКИЙ МОСТ»

Велосипедист решил ехать в Крым, чтобы увидеть новые места, побывать на море и, конечно, проехать по новому мосту. Имел значение и тот факт, что для поездки не требовались виза и загранпаспорт. Друзья задумку Евгения приняли с радостью, а вот мама долгое время волновалась за своего сына. И неудивительно - велосипедисту предстояло проехать почти все российское черномоское побережье.

Но Евгений все-таки решился. Из Кирова он добрался на самолете до Адлера и уже оттуда отправился в свое велопутешествие. Намеченный путь он преодолел за 21 день.

- Я ехал до Крыма три недели, - рассказал кировчанин. - Не было задачи приехать туда как можно скорее, поэтому в некоторые дни я проезжал всего по 15 км. В среднем передвигался за день на 40-50 км. Максимально - на 80.

Отдых по пути из Сочи в Дагомыс. Фото: предоставлено героем публикации

Во многих городах Евгений останавливался на ночевку. Обычно ночевал в палатках, но время от времени останавливался и на съемных квартирах или в гостиницах, чтобы выспаться, принять душ и постирать вещи.

Ехать в одиночку велосипедист не боялся. Правда было жутковать в первый раз ночевать в незнакомом месте в палатке одному.

- В Адлере я нашел дикий пляж, где было совсем безлюдно и очень тихо, - вспомнил Евгений. - Там я и установил палатку. Было немного страшновато засыпать одному в незнакомом месте. Но с утра я увидел, что место там очень даже симпатичное.

«БЫЛО ЖЕЛАНИЕ БРОСИТЬ ЭТУ ЗАТЕЮ»

Всего за свою поездку Евгений Терехов побывал как минимум в тридцати городах и поселках. Среди них Сочи, Лазоревское, Джугба, Геленджик, Новороссийск, Тамань, Феодосия, Ялта, Балаклава, Севастополь и многие-многие другие. Часто дорога была тяжелой, возникало даже желание пересесть на другой транспорт.

- Мне было действительно тяжело, когда я проезжал горный серпантин, - признался велосипедист. - То есть вокруг только горы, спуски и подъемы. И спускаешься ты всего пять минут, а подниматься приходилось по полчаса, а то и больше. Ровных участков дороги от Адлера до Джубы почти не было. Но еще сложнее оказалось в Крыму, когда к горной «лапше» добавилось еще и совсем убитое дорожное полотно.

По словам Евгения, еще одним испытанием на пути к Крыму стала погода. Приходилось ехать и по жаре, и под ледяным дождем. Во время одной из таких поездок велосипедист даже заболел. Несколько дней пришлось ехать простуженным.

Долгожданный крымский мост Евгений пришлось пересекать под дождем. Фото: предоставлено героем публикации

- Крымский мост дался мне тоже непросто, - рассказал кировчанин. - Это очень грандиозное строение. Когда я ехал по нему погода была просто отличная. Однако как только я оказался перед аркой, солнце куда-то пропало и пошел очень сильный ливень. Свернуть с дороги, чтобы спрятаться от дождя, возможности не было. Дорога новая и ограждена. Укрыться смог только под путепроводом. Промок оснавательно, пришлось изменить намеченный путь и заехать в Керчь, для того чтобы согреться и высушить вещи.

МОРЕ, ГОРЫ И ЗВЕЗДЫ

Однако несмотря на все сложности, поездка в Крым удалась. Евгений смог побывать в таких местах, которые скрыты от взглядов туристов, передвигающихся на поездах и самолетах. К примеру, укромное местечко по дороге от Судака в поселок Новый Свет на юго-востоке Крымского полустрова.

- Это было самое красивое место, в котором я ночевал, - поделился воспоминаниями велосипедист. - Я остановился прямо в горах. Попытался найти ровный участок, но так и не смог. Решил ночевать на небольшом склоне. Затащил туда сумку и велосипед, поправил грунт, чтобы палатка не скатывалась. Оттуда передо мной открылся невероятный вид. Впереди - море, в нем корабли и парусники, вокруг горы, низенькие деревья, и серпантин. Ночью проступили звезды, стало видно практически полную луну. Она отражалась в море. К сожалению, ночью этот вид было сложно запечатлеть. Так что воспоминания останутся только на словах.

Место, по пути из Судака в Новый Свет, где ночевал Евгений. Фото: предоставлено героем публикации

Запомнилась Евгению и итоговая точка маршрута - Севастополь. Там кировчанин понаблюдал за торжественным празднованием дня ВМФ и забрался на мыс Филеонт. Оттуда велосипедист отправился домой, на этот раз уже на автобусе.

- У велотуристов принято ехать на велосипеде только в одном направлении, а обратно возвращаться уже на другом транспорте, так как всю территорию уже объехали, все посмотрели.

КАК СОБРАТЬСЯ В ДОРОГУ

Для таких же отважных туристов, Евгений поделился с «Комсомолкой» советами о том, какие вещи нужно взять в дорогу, и что предусмотреть перед долгим путешествием на велосипеде.

1. Если вы планируете проехать все черноморское побережье, то лучше сначала добраться до Крыма, и уже оттуда ехать обратно на велосипеде. Это связано с тем, что дорога с полустрова находится в тени, и ехать по ней гораздо легче. В отличие от маршрута Адлер-Крым, который расположен под палящим солнцем.

2. В поездку нужно брать только самые необходимые вещи, чтобы они не занимали место понапрасну. Не стоит набирать с собой много продуктов. Воду и еду можно купить на побережье. Там достаточно много населенных пунктов.

3. Для приготовления пищи пригодится газовая горелка с баллоном. Благодаря этому приспособлению можно не разводить костер, и готовить еду прямо в палатке. Особенно удобно это во время дождя.

4. Если вы собираетесь ночевать на свежем воздухе, тогда вам потребуется спальник, коврик и палатка. Также Евений рекомендует взять с собой надувной коврик. Он занимает в сумке очень мало место.

5. Конечно, нужно позаботиться о запчастях и инструментах для вашего велосипеда .

6. Стоит обдумать и одежду, в который вы поедете. Для езды на велосипеде подойдет кофта с длинными руками и легинцы, чтобы не сжечь кожу во время движения. На голову обязательно нужно надеть каску или шлем. Важно взять с собой солнцезащитные очки. Кроме того, в поездке вам понадобится сменная одежда.

7. Еще одна полезная для велосипедистов вещь - специальный памперс. Это шорты, которые впитывают пот и смягчают движение во время поездки.

8. У руля должно быть несколько вариантов хвата. Иначе во время долгого пути руки будут затекать.

9. Для сумки с вещами стоит приобрести специальный водонепроницаемый чехол, чтобы вещи во время непогоды не промокали.

10. Не забыть взять Power Bank - всем известное приспособление для того, чтобы заряжать телефоны и всегда оставаться на связи.