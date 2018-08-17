2018-08-17T13:17:50+03:00
Общество

В Кирове пройдет рок-фестиваль в защиту бездомных животных

Запланировано мероприятие на 6 октября, а подготовка уже вовсю идет
Анна ВОЛКОНСКАЯ
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Семь групп и один сольный исполнитель – Гарик – поддержат кировских бездомных животных на концерте. Фото: nadasuge.ruСемь групп и один сольный исполнитель – Гарик – поддержат кировских бездомных животных на концерте. Фото: nadasuge.ru
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5-6 октября впервые по всей стране пройдут рок-фестивали в защиту и поддержку бездомных животных. Кировчане идею подхватили и присоединились. Сейчас подготовка к концерту идет полным ходом. Организаторами рок-феста стали волонтеры группы спасения бездомных животных «Дари добро».

- Нам абсолютно бесплатно предоставил площадку клуб «Черная роза» на Заводской, 41, - рассказала организатор и волонтер Екатерина Глубоковских. - Отозвались неравнодушные волонтеры, музыканты. Нас поддерживает семь кировских групп и сольные исполнители. Также в стороне не остались кировские байкеры. Да и просто кировчане - верстаются и печатаются афиши, рекламные листовки. Помимо концерта будет организована фотозона, зона продажи рукоделия.

Фишкой рок-фестиваля станут собаки, для которых шьются специальные рокерские жилетки, куртки и банданы. С животными можно будет сфотографироваться. Но во избежание стресса, собак на время концерта из клуба уведут, чтобы не испугались громкой музыки. На входе будут дежурить байкеры. Так что «зайцем» не проскочишь.

В стиле «рок» на фестивале будут одеты даже собаки. Фото: Екатерина ГЛУБОКОВСКИХ

В стиле «рок» на фестивале будут одеты даже собаки. Фото: Екатерина ГЛУБОКОВСКИХ

100% выручки пойдет на оплату долгов в ветклиниках. Напомним, что волонтеры сотрудничают с несколькими ветклиниками в Кирове. И зачастую животных привозят с улицы в плачевном состоянии и им нужна экстренная помощь. Ветврачи идут на то, чтобы лечить кошек и собак в долг, а потом долги гасятся благотворительными сборами.

Репертуар рок-концерта пока обговаривается. Рокеры выступают на безвозмездной основе, так как тема помощи животным для них тоже близка.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

«Blind shot»

«Errant souls»

«Feral Reverie»

«Меdia Band»

«Воркута-Ленинград»

«Плод Воображения»

Сольный исполнитель - Гарик.

ВАЖНО

Билеты на благотворительный рок-концерт можно приобрести за 300 рублей по предоплате. На входе в день концерта стоимость билетов - 350 рублей. Однако, если вы придете в одежде с изображением животного, вам тоже сделают скидку и билет будет стоить 300 рублей. В продажу поступит более 200 билетов.

КСТАТИ

По вопросам приобретения билетов можно обратиться к организаторам: 25-00-04 - Наталья, 8(953)131-58-89 - Екатерина.

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