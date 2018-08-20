2018-08-19T15:54:52+03:00
Общество

От сына сельского дьячка до известного российского фотографа

К Дню фотографии «Комсомолка» узнала о том, как удалось добиться успеха и открыть собственное фотоателье Сергею Лобовикову
Анна КРЮКОВА
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Портрет Сергея Лобовикова, известного вятского фотографа. Фото: vyatkawalks.ruПортрет Сергея Лобовикова, известного вятского фотографа. Фото: vyatkawalks.ru
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Сергей Лобовиков родился в 1870 году в семье дьячка в селе Белое Глазовского уезда. Несколько лет проучился в школе, а затем его отправили в духовное училище. В 13 лет случилась трагедия - умерли родители мальчика. Ребенка отдали выполнять домашнюю работу купцу Петру Тихонову в фотоателье. Именно он и стал первым наставником будущего известного фотографа Сергея Лобовикова.

НЕ УХОДИЛ ИЗ ФОТОАТЕЛЬЕ ДО ПОЗДНЕЙ НОЧИ

Модой человек сразу же стал интересоваться азами профессии, долгое время проводил в лаборатории и ателье. Купец Тихонов это заметил, и стал учить Сергея фотографировать. По информации сообщества «Пешком по Вятке», несмотря на разницу в возрасте учитель и ученик быстро нашли общий язык и даже стали обедать за одним столом.

Фотография «Домовица», сделаанная Сергеем Лобовиковым. Фото: vyatkawalks.ru

Фотография «Домовица», сделаанная Сергеем Лобовиковым. Фото: vyatkawalks.ru

Через несколько лет Сергей покинул фотоателье с аттестатом фотографа. Теперь он мог открыть собственное дело. Однако молодого человека забрали в армию. После службы Лобовиков какое-то время пожил в Петербурге, но сильно заболел. У фотографа обнаружили туберкулез. Врачи говорили Лобовикову, что он проживет всего лишь год. Тогда Сергей решил вернуться в Вятку.

ЗАКАЛКА И СОБСТВЕННАЯ ФОТОСТУДИЯ

Чтобы спасти свою жизнь, фотограф стал закаляться. Он дважды в день купался в Вятке или Люльченке. Дела наладились не только со здоровьем. Сергею все-таки удалось открыть свое дело. В 1904 году в Вятке открылась собственная фотостудия Лобовикова. Там все желающие могли заказать свой портрет. Именно в этой фотостудии фотограф впервые в городе стал использовать систему электроподсветки. Благодаря этому делать фотографии можно было делать и в темное время суток.

В 1900 годах Сергей Лобовиков начинает отправлять свои фотографии на международные выставки. Снимкам сразу же удается завоевать популярность. Ему удавалась завоевывать победу на выставках в Ницце, Киеве, Будапеште, Дрездене и Гамбурге.

Панорама улицы Московской, где справа размещался фотопавильон Сергея Лобовикова в начале XX века. Фото: vyatkawalks.ru

Панорама улицы Московской, где справа размещался фотопавильон Сергея Лобовикова в начале XX века. Фото: vyatkawalks.ru

СТЕРЕОФОТОГРАФИЯ

Стал известен фотограф и благодаря стереофтографии. Этот термин означает метод съемки, позволяющий делать снимки с нескольких точек. Благодаря этому фотографии выглядят объемными. Сергей Лобовиков использовал для стерефотографий специальный аппарат — вераскоп Ришара. Небольшой размер аппарата позволял фотографу делать снимки в толпе, на рынке или митинге. Поэтому все работы Лобовикова выглядят правдивыми и непосредственными.

Фотограф использовал этот аппарат и зарубежом, и в России. К примеру, в 1900 годом появилась серия объемных снимков во время первой поездки фотографа в Европу. На фотографиях можно увидеть достопримечательности Берлина, Франции и Швейцарии того времени.

Другая группа фотографий рассказывает историю путешествия Сергея Лобовикова по России. Это виды старой Вологды, Санкт-Петербурга и других городов начала XX века. Не забывал фотограф и о родной Вятке. Он на протяжении десятилетий фиксировал виды городских улиц, разнообразные бытовые сюжеты, создавал портреты горожан.

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