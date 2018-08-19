2018-08-19T10:26:32+03:00
Общество

Яблочный спас 2018 в Кирове: приметы и традиции

«Комсомолка» узнала, как правильно провести этот праздник
Анна КРЮКОВА
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Яблочный спас отмечается ежегодно 19 августаЯблочный спас отмечается ежегодно 19 августаФото: Евгения ГУСЕВА
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В этом году Яблочный спас выпадает на воскресенье, 19 августа. В этот день во всех православных храмах пройдут праздничные службы. Кировчане смогут принести на освящение корзины с яблоками, пройти исповедь и причастие. Мы узнали о традициях и приметах праздника.

КАК ПРАЗДНОВАТЬ

На Руси Яблочный спас считался днем наступления осени. С этого момента наши предки начинали собирать урожай. Для того чтобы отблагодарить землю за щедрые плоды, они устраивали шумный праздник.

Сейчас на Яблочный спас принято печь пироги и блины со сладкой начинкой, делать компот из яблок. Любую другую работу по дому делать нежелательно. К примеру, не стоит шить, вязать, прибираться, заниматься строительными работами. Также считается, что в этот день нельзя убивать и прогонять насекомых. Они будут приносить удачу. Категорически запрещается злиться и плакать. Иначе целый год может оказаться неудачным. Тем, кто соблюдает пост, нельзя есть в праздник мясо, яйца, жирную пищу и алкоголь.

ЧТО ГОВОРЯТ ПРИМЕТЫ

1. Какой Яблочный спас, такой и январь будет.

В воскресенье, 19 августа, синоптики прогнозируют кировчанам облачную и теплую погоду. Можем предположить, что целый январь в Кирове почти не будет осадков. Однако погода будет облачной.

2. Если 19 августа сухой день, то и осень будет сухая, если мокрый - осень будет дождливой, а если на небе ни одного облачка - тогда впереди морозная зима.

В воскресенье в Кирове дождей не ожидается, так что на радость жителей города сентябрь будет сухим. Но праздничный день окажется облачным. Это означает, что кировчанам не стоит бояться и морозной зимы.

3. Если листья на деревьях в этот день пожелтели, значит, в скором времени сильно похолодает.

К Яблочному спасу листья на деревьях резко не пожелтели, значит, похолодания пока можно не ждать.

О ПОГОДЕ

Пока приметы на Яблочный спас подтверждают и официальные прогнозы погоды. По информации Gismeteo, как минимум первая половина сентября будет теплой и достаточно солнечной. Температура воздуха будет держаться на уровне +15...+22 градусов. Ночью ожидается от +6 до +16. Большинство дней будут солнечными. Однако пяти-шести дождливых дней все-таки не избежать.

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