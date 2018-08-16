Поселок Богородское рискует в холода остаться без тепла

СЕГОДНЯ 18:06 2018-08-16T18:53:52+03:00

До отопительного сезона осталось меньше месяца, а сети до сих пор бесхозные

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Жители поселка Богородское боятся, что зиму они встретят с холодными батареями. Единственная теплоснабжающая компания «Стимул», обслуживающая поселок, закрылась, а новая так и не появилась.

Чтобы сети Богородского не остались бесхозными Александр Любов, бывший директор «Стимула», предложил главе поселения организовать МУП, который займется обслуживанием. Правда, оперативно стороны так и не смогли договориться. Но с момента обсуждения этого вопроса прошло несколько месяцев, а результатов так и нет. Местные жители окрестили сложившуюся ситуацию грядущим «ледниковым периодом».

Котельная пустует, сотрудники ресурсоснабжающей организации уволились - осталась только одна аварийная бригада, состоящая из 10 человек. Ситуацию на контроль взяло правительство.

Сегодня, 16 августа 2018 года, вопрос о начале отопительного сезона в поселке Богородское подняли на заседании общественной палаты. Сергей Мосин, заместитель министра энергетики и ЖКХ рассказал, что в случае, если не будет создано муниципальное предприятие, сетями должна заняться администрация городского поселения.

Однако передача сетей на баланс муниципалитета дело не самое простое: по факту ООО «Стимул» до сих пор существует, более того, не имеет никаких долговых обязательств, в то же время жива и концессия.

В свою очередь, глава Богородского поселения Николай Рылов, пояснил, что передача сетей в ведение администрации требует солидных затрат: 500 тысяч, а это девятая часть всего бюджета!

Получается, совсем как у Крылова в басне про лебедя, рака и щуку. Только здесь отсутствие согласия у товарищей может привести к плачевным последствиям - пока стороны выясняют правду, люди могут остаться вовсе без отопления. В общественной палате участников конфликта призвали к скорейшему перемирию - другого выхода нет. Администрации поселения было рекомендовано принять сети, а бывшему руководству ООО «Стимул» оказать посильную помощь в подготовке к отопительному сезону.