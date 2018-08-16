Дефолт 1998 года: у кировчан «сгорели» сбережения на 10 машин «Волга»

СЕГОДНЯ 16:12 2018-08-16T18:08:54+03:00

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Прошлое, настоящее и будущее рухнуло у жителей страны 17 августа 1998 года. Причем первый президент России Борис Ельцин 14 августа в интервью «Интерфаксу» заявлял, что девальвация российской валюте не грозит. Однако уже через три дня правительство страны объявило, что не готово выплачивать огромный госдолг страны. По сути, страна объявила себя банкротом. Доллар взлетел с 6 рублей до 30. Те, кто не успел снять и обналичить свои накопления со сберкнижек, с ужасом осознавали, что накоплений у них больше нет. Зарплату многие предприятия не платили. Или же отдавали продукцией. Причем четкого понимания, сколько стоит эта продукция, ни у кого не было. Экономический хаос наступил и в Кировской области. «Комсомолка» собрала несколько историй от жителей региона о том, как выживали 20 лет назад.

«ДЕНЬГИ СТАЛИ БУМАГОЙ»

- Я работала учителем в сельской школе, - вспоминает Вера Валерьяновна. - В августе шел уже второй месяц, как все педагоги были в отпуске. Отпускные деньги давно закончились, до следующей зарплаты было еще далеко, мужу уже несколько лет вместо денег на работе давали какие-то продукты. Так что жили тем, что растили сами на огороде, а еще грибы-ягоды из леса. Когда случился дефолт, у меня в кошельке оставались последние рубли, думали, до сентября на хлеб хватит. Но буквально в считанные дни и эти крохи обесценились, просто превратились в бумагу. Цены в магазинах росли так быстро, что продавцы даже ценники больше не вывешивали, просто не успевали их по нескольку раз в день менять. То, что ты еще вчера мог себе позволить, сегодня стоило в два-три раза дороже. Помню, чтобы хоть как-то выжить, купила на последние деньги 25 кг муки и стала сама дома в обычной печке хлеб печь.

Зарплату выдавали редко, так что все, что удавалось собрать на стол, выращивали в огородахФото: Алена ЗАЙЦЕВА

Но у нас в семье денег и до дефолта не было. А вот у нашей соседки были сбережения. Она мечтала купить сыну машину, во всем себе отказывала, откладывала. И вот помню, сидит она у телевизора, а там новости о том, что правительство Кириенко ушло в отставку, Госдума не желает утверждать Черномырдина, что решено отпустить цены. Она все это смотрит, за сердце держится и повторяет: «Все деньги сгорели, все сгорели». В один миг все ее накопления обесценились.

А с сентября пришли в школу. Сразу закрылась школьная столовая: у родителей не было денег, чтобы дети питались в ней. Руководство школы увеличило большую перемену, чтобы дети могли сбегать домой пообедать.

ЗАРПЛАТЫ ПИСТОЛЕТАМИ

- 1998 год впечатался в память девятилетнего ребенка заморским словом «дефолт», - говорит 29-летняя жительница Кирова Мария Петрова. - Вроде к самому слову претензий нет, а вот отразился он на нашей семье очень сильно. В то время сложилась прекрасная практика выдачи зарплат на предприятиях продукцией. В результате мама, которая трудилась на заводе «Маяк», получила за месяц четыре травмата «Удар». Не помню, каким образом избавлялись от «получки», но в результате есть было нечего… Помню, как ходили в магазин «просто посмотреть»: денег не было, а вот привычка ходить в магазин осталась.

Было очень любопытно, что дадут папе вместо денег. Он в то время трудился на машиностроительном заводе «1 мая», который производил подъемные краны... Благо, кранов в дом никто не тащил, зато при предприятии открылся чудесный магазин, в котором можно было набрать товаров на определенную сумму - так в доме появились наборы кастрюль, журнальный стол и ковры - тогда еще почему-то было модно их вешать на стену. В общем, 1998 год был очень веселым годом, но, откровенно, повторять такой опыт почему-то не хочется.

ДЕВЯТЬ МАШИН «ВОЛГА»

Девяностые годы преподали жителям нашей страны один очень важный урок: «Надо быть транжирами, чтобы ничего не потерять!» В те годы люди копили деньги на машину, на квартиру, на черный день... И вот этот день и настал - «Черный понедельник».

-У нас на соседней улице жила Ольга Матвеевна, местная «знахарка», - вспоминает кировчанка Татьяна. - Жила тем, что лечила всех, кто к ней приходил: от мигрени, от надсады. Ольга Матвеевна откладывала деньги постоянно: скромно одевалась, скромно ела, на юга не ездила - все деньги клала на сберегательную книжку. И накопила на девять машин «Волга»! А тогда одна машина стоила тысяч десять-одиннадцать. Вот и считайте, сколько она потеряла… А у нас было по-другому! Мы постоянно что-то покупали, что-то делали: машину купили, мебель новую, с детьми в санатории ездили, на море купаться... Мы считали себя транжирами, поэтому ничего и не потеряли в тот период!

ДЕНЕГ НЕ БЫЛО ДАЖЕ НА ПРОЕЗД

- Я считаю героями наших родителей, - рассказывает котельничанка Алена. - Мы тогда закончили школу и уже учились: кто в вузах, кто в училищах (заморское слово «колледж» появилось чуть позже). Мы жили в поселке Ленинская Искра. А училась я в Орловском педагогическом училище - это примерно 50 километров от дома. Денег родители давали только на дорогу туда-обратно. А вот кушать - что с собой взял (картошку, соленья-варенья, чай из трав), то и ешь всю неделю. Я каждые выходные домой ездила - питалась нормально. А вот те, кто жил далеко от Орлова (в Яранске, Даровском, Мурашах), ездили в лучшем случае раз в полгода, тем совсем туго приходилось. Еще помню, в училище давали талоны на питание - 20 талонов. Мы, девчонки, экономили и брали порцию без мяса, например, рожки с подливкой и булочкой. И талонов хватало. А парни со спортфака эти талоны проедали в первую неделю, а потом столовую стороной обходили, чтобы просто запах еды не слышать. Реально голодно было. Деньги на проезд экономили - ездили автостопом. Хоть и страшно, а что делать-то было. Как нас родители выучили - до сих пор удивляюсь!

Студентам того времени деньги давали только на проездФото: Алена ЗАЙЦЕВА

«СОБИРАЛИ КОПЕЙКИ НА МОРКОВНОЕ ВАРЕНЬЕ»

- Когда мы с мужем узнали о денежной реформе, куда-то кидаться было уже поздно, - вспоминает те времена кировчанка Наталья. - Все наши сбережения хранились на книжке, но снять их уже нигде не разрешали. Мы накопили примерно девять тысяч рублей. Тогда на эти деньги можно было купить самую шикарную машину, но все пропало до копеечки. Так что мы не знали, как дождаться зарплаты. На руках двое детей, а из-за этой реформы еще и выплаты на работе задерживали. И кроме книжки никаких запасов. Помню, как собирали копейки на банку какого-то морковного варенья в магазине. Больше ничего купить не могли, полки были просто пустые. Нам повезло, что у наших родителей был свой огород. Не понимаю, как выживали люди, у которого не было своего хозяйства. Дело - труба. Знаешь, что у тебя на книжке накоплены такие деньги. А ты не можешь их снять, чтобы что-то купить и приготовить покушать своей семье. Мы застали денежную реформу и в 1993 году. Тогда моя мама смогла на накопленные деньги купить только огромный пакет шнурков. Хотя все свои сбережения она заработала тяжким трудом шахтера, откладывала каждую копеечку, чтобы что-то купить для своей семьи. Те шнурки у нас, кстати, до сих пор не закончились. А я в те годы не могла собрать ребенку деньги даже на смесь.