На Вятке телевизоры от антенн на крышах перестанут работать

СЕГОДНЯ 13:33 2018-08-16T14:05:47+03:00

С 1 января 2019 года аналогового вещания в регионе больше не будет

Изменить размер текста: A A

Сферу телевидения Кировской области ждут серьезные изменения. По федеральной целевой программе «Развитие телевидения», которая была утверждена еще в 2009 году, все населенные пункты Кировской области получат бесплатный доступ к 20 цифровым каналам и трем радиостанциям. А вот аналоговые каналы, которые работают от антенн, установленных на крышах домов, перестанут работать.

ЧЕМ ПЛОХО АНАЛОГОВОЕ ВЕЩАНИЕ

Как пояснил министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх, вещание в аналоговом формате экономически не обоснованно, так как требует огромных затрат на обслуживание оборудования. При этом качество аналогового вещания в разы уступает цифровому. Все мы знаем, что каналы, которые показывают в аналоговом формате, не очень четкие, часто бывает рябь.

К тому же в аналоговом формате в Кировской области вещают всего 15 каналов, из которых в отдаленных населенных пунктах ловят два-три.

Вещание аналоговых телеканалов на территории Кировской области завершится 1 января 2019 года. Понять, какие каналы ваш телевизор показывает в аналоговом формате, просто: на этих каналах уже сейчас показывают значок с буквой А. Это означает, что канал принимается в аналоговом формате и с 1 января 2019 года его трансляция прекратится.

ЧТО ТАКОЕ МУЛЬТИПЛЕКС

Вместо аналоговых каналов жители Кировской области получат цифровые. По постановлению правительства РФ, цифровое телевидение должно вещать на территории всей страны с одинаковым набором телеканалов - 20. То есть граждане должны получить без абонентской платы так называемый мультиплекс.

Мультиплекс - это пакет каналов, которые вещают на одной частоте. Сейчас в стране сформировано два мультиплекса.

Первый мультиплекс в Кировской области уже запущен. Он вещает на 58% территории. Здесь показывают 10 цифровых каналов: «Первый канал», «Россия-1», «Россия-24», «Россия-Культура», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Карусель», «ОТР», «ТВЦ». И три радиостанции: «Вести ФМ», «Маяк», «Радио Россия».

А вот второй мультиплекс на территории Кировской области начнет работу с 1 января. В него входят такие каналы, как «Рен ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ».

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ «ЦИФРУ»

Цифровое вещание получат все жители Кировской области. Но, по данным регионального Министерства информационных технологий и связи, на сегодняшний день Кировская область на 98,6% закрыта уверенным сигналом цифрового вещания.

Чтобы ваш телевизор показывал цифровые каналы, в нем должен быть встроен специальный приемник. Большинство современных телевизоров уже имеют это приемник внутри, так что он будет показывать цифровые каналы без проблем.

Если у вас старый «ящик», то вам необходимо купить специальную приставку для приема центральных каналов. В среднем она стоит 500-700 рублей.

Также, чтобы любой телевизор показывал цифровые каналы, нужна дециметровая антенна, которая в среднем стоит 300-400 рублей.

ЦИФРА БУДЕТ ВЕЗДЕ, НО ГДЕ-ТО ЛИШЬ ЧЕРЕЗ СПУТНИК

Остальная территория Кировской области (а это 1,4% территории, где проживает 18 000 человек) находится вне зоны уверенного приема цифрового вещания. Это 275 населенных пунктов в 35 районах области. Но там есть прием спутникового вещания. Этим людям необходимо приобрести спутниковый комплект, который в среднем стоит 4500-5000 рублей без учета установки. Причем придется заплатить лишь раз - при покупке оборудования, а вот абонентская плата за прием 20 каналов из обязательного списка должна отсутствовать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Смотреть телевизор можно и через интернет

Многие кировчане получают новости и смотрят фильмы через интернет. В сети смотрят и телевизионные каналы. Правда, интернет все еще не пришел в отдаленные населенные пункты региона.

Чтобы охватить сетью как можно больше территории, сейчас в Кировской области реализуется целевая программа «Проект устранения цифрового неравенства». По этой программе интернет проводят и подключают в населенные пункты численностью населения 250-500 человек. Для этого Wi-Fi-роутер устанавливают в центре населенного пункта и он раздает интернет населению. Причем в данном случае интернет для населения бесплатный.

Это проект должен быть реализован на всей территории региона до конца 2019 года. В этом году в Кировской области по этому проекту к интернету будут подключены 58 населенных пунктов.