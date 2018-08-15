Как кировчанам не переплатить за отопление?

СЕГОДНЯ 17:30 2018-08-15T17:34:52+03:00

Кировчанам советуют контролировать то, как управляющая компания готовится к новому отопительному сезону Фото: Александр ГЛУЗ

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Недавний рост тарифов на «коммуналку» пока не так сильно ударил по кошельку кировчан. Дело в том, что львиную долю расходов за услуги составляет отопление - так как летом мы за него не платим, то основные расходы нас ждут осенью-зимой.

ЗА «МАЛОСЕМЕЙКУ» КАК ЗА «ДВУШКУ»

- В прошлом отопительном сезоне мы получали очень большие счета за отопление, - рассказала Нина Морозова, председатель совета дома на Воровского, 123. - На мою площадь в «малосемейке» 20,5 кв. м выходило примерно 1900 рублей. В то время как за «двушку» люди платили 2150 рублей. Такого быть не должно.

Соответственно, вопрос о том, как сэкономить на ресурсе в новом отопительном сезоне, становится как никогда актуальным. В Ленинском теруправлении представители компании «Т плюс» поделились элементарными советами о том, как можно минимизировать затраты на ресурс.

В первую очередь, собственники должны контролировать все этапы подготовки управляющей компании к сезону.

В целом, подготовка к зиме состоит из трех частей. Опрессовка системы проводится с целью избежания прорывов и утечек. Затем проходит промывка, чтобы исключить загрязнение и отложение различного мусора, накипи и так далее.

- Этот этап никогда не проходит бесшумно - в квартирах начинают «гудеть» трубы, поэтому каждый может проверить, был ли выполнен этот этап работ, - отметил руководитель группы режимов АО «КТК» Юрий Стародумов.

Последний этап - регулировка, от нее зависит комфортная температура в каждой квартире.

Контроль со стороны жильцов плюс исправные общедомовые приборы учета могут привести к существенной экономии, при этом собственники не потратят ни копейки.

ПРОВЕРИТЬ ПОГОДУ В ДОМЕ

Ресурсники отметили: готовить к отопительному сезону необходимо и сам дом, чтобы не было щелей, плотно закрывались окна и двери.

- Очень часто перетоп дают отопительные приборы в подъездах, - пояснил Юрий Николаевич. - Это необходимо учитывать, иначе люди будут платить лишние деньги за тепло в общих помещениях.

Помочь сэкономить при оплате за ресурс - установка на дом общего балансировочного клапана, который позволяет регулировать подачу тепла. Правда, эта штука дорогостоящая: автоматические варианты стоят более миллиона рублей. Решиться на него должны собственники на общем собрании. Отметим, что с недавних пор установить дорогостоящее оборудование можно за счет средств за капремонт.