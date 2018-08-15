У кировских спасателей появился Instagram-профиль

СЕГОДНЯ 16:18 2018-08-15T17:29:43+03:00

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Даже самые популярные блогеры и надутые во всех местах Instagram-леди позавидуют популярности кировских спасателей. За пять с половиной месяцев на аккаунт специализированной пожарной части Федеральной противопожарной службы по Кировской области подписалось 404 человека, 150 из них - за последние полтора дня. Лиха беда - начало, ведь Instagram-леди получают свои первые сотни медленно: первые сто подписчиков - друзья, вторая сотня - боты и фейки, а последующие сотни набираются очень долго, и приходят тогда, когда в их профилях ни одна сотня публикаций. А у наших спасателей их всего 40. И они показывают всю «кухню» пожарного дела: тренировки, соревнования, сборы и борьба с огнем.

- Идея создать Instagram-профиль появилась спонтанно, - рассказал Михаил. - Мы хотим показать людям те вещи, которые они не видели, о которых не знают: о том, как проходит работа в МЧС, чем заняты сотрудники в свободное от службы время, какие тренировки проводятся в подразделении, какая техника стоит на вооружении, банальное «почему пожарные без воды приехали» и так далее. Для этих целей у нас и создана группа в «Вконтакте», которая существует уже давно.

К слову, у спецчасти есть не только группа в «Вконтакте» и профиль в Instagram, но и youtube-канал как сопутствующая платформа для публикации более полномасштабных видео. У руля всех новых аккаунтов и стоит Михаил. Видеосъемкой и монтажом он начал увлекаться, когда был еще подростком. А придя в октябре 2017 года в спецчасть, сразу решил объединить свои долг и хобби.

КАМЕРА - ЭТО ГАРАНТИЯ

Вопреки многим сомнениям начальство Михаила не возражало против установленной на шлеме экшн-камеры. А вот инстаграм-аккаунт был создан без ведома руководства. Но, когда в сети появилось первое видео от кировской специализированной пожарной части «Обзор событий начала лета», оно разлетелось по гарнизону в мгновенье!

- Первое видео дошло не только до бойцов, но и до начальствующего состава, - рассказывает Михаил. - И мы получили полное одобрение со словами: «Продолжай дальше, в том же духе!» Кроме того, камера, установленная на шлеме, - это гарантия для сотрудника пожарной части, что он делал все правильно, как говорится, по инструкции. Это поможет предотвратить ситуацию, в которую попал начальник пожарного караула в Кемерове: его сейчас судят за халатность, а была бы камера, и видео бы спасло положение.

Number Three. Это не конец.Видео взято с официального youtube-канала СПСЧ города Кирова

РАССКАЖЕМ, ПОКАЖЕМ И ОБУЧИМ

Ведет профиль в Instagram и youtube-канал Михаил. Он же и снимает, и монтирует ролики. Но в это дело потихоньку втягиваются и его сослуживцы: они его поддерживают, а он мотивирует их на покупку новых камер.

- Дальше в планах развивать инстаграм-аккаунт: разрабатываем идеи, правильные подходы к съемке, - делится планами Михаил. - К сожалению, сейчас людям интереснее не спасение людей и работа в сложных условиях, а пранки, розыгрыши, эксперименты. Но мы хотим интересно преподнести нашу работу. Планируем снимать ролики в формате блога о работе, социальные ролики, обучающие видео и для пожарных, и для гражданских людей. Для сотрудников это выполнение нормативов по различным дисциплинам, работа с техникой и все в таком духе. Для обычных людей главное - это научить тому, как надо уступать дорогу автомобилям, что делать при пожаре, до прибытия первых подразделений, как встретить первые расчеты.