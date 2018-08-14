2018-08-14T17:45:44+03:00
Звезды

105 лет со дня открытия «Колизея» на Вятке: как менялся и процветал кинотеатр

«Комсомолка» узнала интересные факты об одном из любимых мест горожан
Анна КРЮКОВА
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Так выглядел кинотеатр «Колизей» в 1961 году. Фото: tornado-84.livejournal.comТак выглядел кинотеатр «Колизей» в 1961 году. Фото: tornado-84.livejournal.com
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Первым кинотеатром на Вятке был «Прогресс», который располагался в Александровском саду. Однако в народной памяти таковым был кинотеатр «Колизей». Это здание построили на пересечении улиц Спасской и Владимирской в 1913 году. Торжественное открытие «Колизея» состоялось 10 августа.

ПРОСТО - СНАРУЖИ, КРАСИВО - ВНУТРИ

Внешне любимый вятчанами кинотеатр выглядел достаточно просто: деревянный сруб с двумя башнями на крыше, окна, украшенные наличниками, и несколько балконов. С улицы проход в «Колизей» украшала торжественная арка с вывеской и афишами.

Внутри кинотеатр, по словам старожилов, был украшен очень даже симпатично и вмещал в себя 484 зрительских места. Также в «Колизее» находились два кассовых окна, буфет с газированной водой и подиум для выступления. На стенах кинотеатра размещались копии картин. Кроме того, в «Колизее» даже была собственная электростанция с нефтяным двигателем. Билеты на фильм стоили от 10 до 15 копеек.

Строительство кинотеатра в 1986 году. Фото: vyatkawalks.ru

Строительство кинотеатра в 1986 году. Фото: vyatkawalks.ru

Большое по вместимости помещение и комфортная обстановка помогли быстро завоевать кинотеатру постоянную аудиторию. К тому же местных жителей старались удивлять и радовать новинками. К примеру, в 1932 году в «Колизее» продемонстрировали первый на Вятке звуковой фильм «Златые горы». А в 1936 году кировчане смогли увидеть первый цветной фильм «Соловей-соловушка». Чтобы зрители не скучали в ожидании сеанса, перед показом картины в фойе кинотеатра выступали музыканты, а артисты устраивали небольшие представления.

ОБ АВТОРЕ ПРОЕКТА

Автором проекта стал Петр Шуплецов. Это инженер Вятского губернского земства. Он закончил местное училище и продолжил свое обучение в Харьковском технологическом институте. В 1907 году Петр вернулся на Вятку. Там он служил в земстве дорожным инженером и занимался оценкой фабрик и заводов.

Вятский инженер Петр Шуплецов стал автором проекта. Фото: tornado-84.livejournal.com

Вятский инженер Петр Шуплецов стал автором проекта. Фото: tornado-84.livejournal.com

ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС

В годы войны в здании «Колизея» разместился один из цехов эвакуированного Коломенского паровозостроительного завода. Затем в этом помещении работал городской дворец пионеров. Вновь кинотеатр заработал только в мае 1946 года. Спустя почти 15 лет здание капитально отремонтировали и «Колизей» успешно отработал еще 17 лет. Последний киносеанс состоялся 31 декабря 1977 года. Летом следующего года кинотеатр разобрали.

Кинотеатр «Колизей» после ремонта в 1950-е годы. Фото: tornado-84.livejournal.com

Кинотеатр «Колизей» после ремонта в 1950-е годы. Фото: tornado-84.livejournal.com

НОВАЯ ЖИЗНЬ

В 1980 году власти города решили построить новое здание на улице Воровского. Сначала кировчане отнеслись к такой идее с осторожностью. Многие считали, что новый кинотеатр лучше разместить в новом жилом районе на юго-западе. Однако со временем кировчане вспомнили о старом и многими обожаемом «Колизее». Они предложили назвать новый кинотеатр так же. Так «Колизей» обрел свою вторую жизнь. На открытие приезжал наш земляк, российский актер и режиссер театра и кино Александр Калягин. В 2017 году «Колизей» реконструировали. В здании сделали косметический ремонт и открыли новые залы.

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