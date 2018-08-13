Кировчане засняли метеорный поток Персеиды

СЕГОДНЯ 11:12 2018-08-13T13:07:13+03:00

Космическое шоу можно наблюдать ежегодно в отдаленных от города местах

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В социальных сетях кировчане делятся редкими удачными кадрами звездопада Персеиды, который можно было наблюдать с 12 на 13 августа 2018 года.

Ежегодно жители Северного полушария Земли могут лицезреть один из самых насыщенных и красочных звездопадов: каждый час сотни метеоров «падают» на землю.

Некоторым заснять «падающую звезду» не помешали даже высокие деревья в поселке Верхошижемье. Фото: Леонид ГОРБУНОВ

Увидеть звездопад во всей красе можно было лишь вдали от городских огней, поэтому многие кировчане присоединились к выезду, организованному группой астрономов-любителей. Они отправились наблюдать пик метеорного потока в деревню Хреново.

Деревня Хреново - традиционное место для выездов кировских астрономов-любителей. Фото: vk.com/astro_kirov

Чтобы разглядеть в темноте миллиарды звезд, ученые советуют не отрываясь вглядываться в небосвод около 10-15 минут, после чего взору откроется удивительный звездный мир.

Прошедший в эти выходные звездный поток был максимальным по частоте и яркости. Но тем, кто не успел понаблюдать за этим космическим шоу и загадать свои самые заветные желания, не стоит отчаиваться: метеорный «дождь» продлится до 20 августа, но будет уже не таким насыщенным.

ФОТО ЗВЕЗДЫ НА ПАМЯТЬ

Но каким бы мастаком в фотоискусстве или астрономии ты не был, запечатлеть падающую звезду не так-то просто: глазами ты ее видишь, а объектив фотоаппарата - нет. Так, в группе «Любительская метеорология в Кирове» Алексей Кокорин дал несколько советов того, где и как наблюдать за Персеидами и как сделать красивую фотографию метеоров.

1. Метеорный поток лучше наблюдать невооруженным глазом и не использовать телескопы: у них слишком узкий визуальный охват.

2. Наблюдать за звездами лучше вдали от города, на открытом пространстве, где полномасштабному обзору не мешают ни здания, ни деревья.

3. Зачастую увидеть метеорный поток мешает яркая луна, поэтому «охотиться» за звездой лучше во второй половине ночи.

И над самим Кировом «пролетели» несколько звезд. Фото: vk.com/meteokirov

- На первый взгляд, сфотографировать млечный путь, метеорный поток или звезды в целом достаточно трудно, - пишет Алексей Кокорин. - Но на самом деле, стоит просто почитать несколько статей о съемке ночного неба, запастись терпением, выпить чашечку-другую кофе, чтобы не уснуть и начать экспериментировать.Но, чтобы эксперимент удался, ночь должна быть темной, как и место для съемки. С собой необходимо взять высокий и устойчивый штатив, фотокамеру, работающую в ручном режиме и с широкоугольным светосильным объективом (протестировать более простую камеру тоже можно, но на это уйдет больше сил, нервов и чашек кофе).

Когда все условия соблюдены, осталось правильно установить и настроить фотоаппарат.

1. Направить камеру необходимо в восточную часть неба.

2. Перевести режим фотоаппарата на ручной и установить формат RAW.

3. Настроить диафрагму на максимально открытый режим.

4. Выдержка должна стоять не более пяти минут, иначе звезды на снимке вытянуть в длинные спутанные линии на снимке.

5. Вспышку необходимо отключить.

А вот с фокусировкой и чувствительностью стоит самостоятельно поэкспериментировать - эти показатели зависят исключительно от камеры.