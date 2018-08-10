2018-08-10T13:59:49+03:00
Общество

Кировский альпинист: «В горы ходят для того, чтобы добавить жизни в свои дни»

Ко всемирному Дню альпиниста «Комсомолка» пообщалась с Александром Широкобоковым и узнала о том, как он жил и работал в горах
Елизавета Захарова
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Отдыха на маршруте «Гребневая двойка» на горе Сокол, в Крыму. Фото: Александр ШИРОКОБОКОВОтдыха на маршруте «Гребневая двойка» на горе Сокол, в Крыму. Фото: Александр ШИРОКОБОКОВ
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Сегодня Александр Широкобоков работает инженером-программистом в одной из кировских фирм и вместе с женой воспитывает маленькую дочку. Однако многие из его коллег и знакомых даже не подозревают, что Александр восемь лет подряд совершал восхождения на горные вершины. Высота одной из них составила 3805 метров.

КОГДА УВИДЕЛ ГОРЫ - СЛЕЗЫ ПРОСТУПИЛИ НА ГЛАЗАХ

Свое первое знакомство с горами Александр запомнил на всю жизнь. Тогда, в 2009 году, он не испытывал перед вершинами никакого трепета. Но пойти в горы все же решился - только для того, чтобы посмотреть новое красивое место. Выбор пал на Саяны, горные системы на юге Сибири. И Александр вместе с другими горными туристами отправился в путь.

- Когда я первый раз увидел горы, у меня на глазах проступили слезы, - рассказал Александр. - Это было как на картинке, но я ясно осознавал реальность происходящего. Как только мы приблизились к ним, первым желанием было подняться выше и увидеть дальше! Чем выше, тем интереснее, перед тобой открываются завораживающие пейзажи. Тогда я еще не представлял каким путем подниматься, как найти безопасный путь на вершину. Горы пугали и звали меня....они бросали вызов! Думаю, это и стало главным стимулом к тому чтобы двигаться вверх.

«Вышли на вершину. Пьянящее чувтво победы, лекгая усталость...что может быть лучше?» Фото: Александр ШИРОКОБОКОВ

«Вышли на вершину. Пьянящее чувтво победы, лекгая усталость...что может быть лучше?» Фото: Александр ШИРОКОБОКОВ

Но в тот раз никто из туристов на вершину так и не поднялся: подготовка и снаряжение были совершенно не пригодны для альпинизма. Но с этого момента Александр загорелся идеей подняться на высоту.

ГЛАВНОЕ - ВОВРЕМЯ ПОВЕРНУТЬ НАЗАД

После года напряженных тренировок настоящий подъем на вершину все же состоялся. Летом 2010 года Александр вместе со своими приятелями отправились в альпинистский лагерь Уллу-Тау на Кавказе. А инструктором и сопровождающим мужчин стал..70-летний бывалый лыжник. На удивление Александра, он даже давал им фору на горных тропах.

Южный Иныльчек в Киршизии, Лагерь «Дикий» после двухдневного снегопада. Фото: Александр ШИРОКОБОКОВ

Южный Иныльчек в Киршизии, Лагерь «Дикий» после двухдневного снегопада. Фото: Александр ШИРОКОБОКОВ

- Именно с ним мы и поднялись на свою первую вешину - Гумачи, высотой 3805 метров, - поделился воспоминаниями альпинист. - Эта гора относится к самым простым по трудности горам. До сих пор помню как мы преодолевали самые первые наши ледовые трещины на леднике, как довольно рискованно проходили под ледопадом, и как мы были рады, когда под нашими ногами мы увидели лагерь, и другие вершины... Увидели Эльбрус.

Позднее участники экспедиции узнали, что маршрут, по которому их водил инструктор, закрыт для альпинистов из-за ледопада, нависшего над тропами, ведущими на вершину.

- Тогда, по незнанию, мы еще не понимали тех рисков, на которые шли, - пояснил кировчанин. - Не могли оценить объективную опасность. Наверное, это самое важное в альпинизме - умение оценить свою и групповую готовность, найти в себе силы повернуть назад, если есть какая-то опасность. Очень сложно просто отказаться от восхождения, когда ты и члены твоей группы потратили уже столько сил и денег, сказать «нет» и повернуть вниз.

В 2014 году Александр Широкобоков взошел на вершину Хан-Тенгри, на высоте 6 995 метров над уровнем моря Фото: Александр ШИРОКОБОКОВ

В 2014 году Александр Широкобоков взошел на вершину Хан-Тенгри, на высоте 6 995 метров над уровнем моря Фото: Александр ШИРОКОБОКОВ

ЖИЗНЬ В ГОРАХ НАУЧИЛА ЦЕНИТЬ МЕЛОЧИ ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ

Какое-то время Александр Широбоков даже успел пожить и поработать в горах. Он был инструктором по альпинизму. Все заработанные деньги кировчанин тратил на новые восхождения на вершину. Но если направления путешествий менялись, любовь к горам оставалась неизменной.

- Конечно, с годами все меняется, - вспоминает горную жизнь Александр. - Ты живешь в горах, ты живешь с ними. Ты знакомишься с очень разными людьми, которые находят в вершинах что-то свое. Альпинизм это - не совсем спорт, это определенный стиль жизни. Он меняет человека. Альпинизм очень многогранен: кто-то любит лед, кто-то теплые скалы, кто-то поднимается и спускается на лыжах, кто-то идет в большие горы, кому-то просто нравится компания, и он хочет быть причастным к этому делу.

В 2014 году Александр Широкобоков взошел на вершину Хан-Тенгри, на высоте 6 995 метров над уровнем моря. Фото: Александр ШИРОКОБОКОВ

В 2014 году Александр Широкобоков взошел на вершину Хан-Тенгри, на высоте 6 995 метров над уровнем моря. Фото: Александр ШИРОКОБОКОВ

Также по словам кировчанина, жизнь в горах учит человека спокойствию, умиротворению и умению радоваться простым вещам. Комфортная температура, удобства, вкусная еда, даже удобная чистая одежда приносят радость.

- Вы не представляете какое блаженство, спустившись после недели в зимних горах, снять с себя грязную одежду, встать ногами на теплый пол, сходить, простите, как все привыкли, в туалет! - смеясь рассказал альпинист. - После гор ты начинаешь проще относиться к мелким жизненным проблемам. Ты понимаешь что место работы, условия жизни, имущество... это полная ерунда, из-за которой не стоит сильно переживать. Главное что ты жив и здоров, у тебя есть к чему идти.

ЭТО НЕ ТЫ ПОКОРИЛ ГОРУ, ЭТО ОНА ТЕБЯ ПУСТИЛА

По словам Александра Широкобокова, люди, которые сообщают, что «покорили» вершину неправы. Скорее именно горы помогают туристам совершить восхождение.

- Как можно покорить этого гиганта? - удивлено спрашивает кировчанин. - Нет, скорее тебе повезло, и гора позволила тебе подняться и спуститься. При плохой погоде даже самая простая вершина может стать непреодолимой для самых сильных альпинистов. Погода может испортиться так, что за считанные минуты все тропы будут заметены, и ты ничего не сможешь увидеть, куда ты ставишь ногу. В таких условиях невозможно идти ни вниз, ни вверх. Если не останавливаться, можно оказаться в очень неожиданных местах, и навигатор в таких условиях тоже не всегда может помочь. Так что покорение гор - это глупости!

При этом альпинист считает, что каждый человек должен побывать в горах хотя бы раз. И не важно, сколько тебе лет и насколько ты физически крепок.

- Каждый человек должен хотя бы раз, хотя бы издалека или из своей комфортной большой машины с кондиционером, побывать в горах, поездить по горным серпантинам, почувствовать их величие, и быть может услышать их зов…- поделился своим мнением Александр.

АЛЬПИНИЗМ - НЕ ОПАСНЕЕ ФУТБОЛА И ВЕЛОСИПЕДА

Альпинизм считается опасным и экстремальный видом спорта и активного отдыха. Человек очень часто подвергает свою жизнь опасностям: ледопады, о которых говорил Александр, трещины в горах, некачественное оборудование и непогода. Но сам Александр с этим не согласен.

- Знаете, я считаю классический альпинизм таким же экстремальным как велосипед или футбол, - убеждает Александр. - Но близкие не согласны со мной: сначала они очень боялись за меня, а теперь вроде бы привыкли. Как по мне серость и обыденность убивает и отравляет намного больше людей, чем опасность в горах. Туда ходят не для того чтобы добавить дни к своей жизни, а для того чтобы добавить жизни в свои дни.

Закат во время привала в горах. Фото: Александр ШИРОКОБОКОВ

Закат во время привала в горах. Фото: Александр ШИРОКОБОКОВ

ПОКА ВЕРШИНЫ УШЛИ НА ВТОРОЙ ПЛАН

О дальнейших восхождениях на гору кировчанин пока только мечтает. У него родилась дочка и сейчас все силы и средства уходят на то, чтобы жена и ребенок ни в чем не нуждались. Если раньше Александру было не до личной жизни, и все его время занимали горы, то теперь наоборот: вершины ушли на второй план.

- Самая главная проблема в том, что я живу в самом центре равнины, - расказывает Александр. - До гор очень много километров, денег и времени - на выходные просто так не выбраться.

Однако, по словам кировчанина, мысленно он всегда в горах. Александр надеется подняться еще ни на одну вершину.

- Мне нужно туда возвращаться... - отметил альпинист. - Сейчас мне хочется приезжать не на работу, а в давно знакомое место, где мне хорошо. Как сказал очень известный советский и российский альпинист Анатолий Букреев «Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они - храмы, где я исповедую мою религию».

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