Кировчан переводят на электронные больничные

СЕГОДНЯ 10:39 2018-08-09T11:07:09+03:00

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С 1 июля прошлого года страна начала переходить на электронные больничные листы. В Кирове пока этим благом пользуются далеко не все. Во-первых, бумажки, как ни крути, гораздо привычнее. Во-вторых, не в каждом лечебном учреждении была возможность оформить документ на компьютере. Для этого у врачей должна быть электронная подпись, а у медицинской организации - специальное программное обеспечение.

ОЦИФРОВАЛИ ВСЕХ

Региональный министр здравоохранения Андрей Черняев заявил, что сейчас в медучреждениях есть все необходимое для перехода на электронный оборот больничных. Для медицинских работников уже провели обучение по выписке документа на своем рабочем месте.

- С системными администраторами больниц и поликлиник провели огромную работу, - подчеркнул Андрей Вениаминович. - Им дали жесткие рекомендации. На сегодня система полностью интегрирована во всех районах области. Программу доработали таким образом, что в любой момент мы можем посмотреть, сколько электронных больничных выписано в той или иной организации.

НИ ПОДДЕЛАТЬ, НИ ПОТЕРЯТЬ

Главные плюсы нового больничного в том, что он минимизирует ошибки при заполнении документа. К тому же кировчанам не нужно будет больше волноваться о потере больничного листа. Все данные будут храниться в электронном варианте. Также не придется волноваться о том, что документ могли подделать, и работодателям.

- Новый электронный больничный освобождает время у врача и пациента, а также экономит время на самих предприятиях, - отметила управляющий Кировского РО Фонда социального страхования России Лариса Баранцева. - Сведения, занесенные в электронном виде, поступают в Фонд социального страхования, и через личный кабинет руководитель может посмотреть все данные.

Еще один немаловажный факт о переходе на электронную версию - это экономия бюджетных денег. Так, в прошлом году в области потратили около 1,5 млрд руб. на оформление бумажных листов нетрудоспособности. Около 400 тысяч бланков выдается медицинским организациям из средств социального фонда. Правительство надеется, что переходный этап на современную систему оформления листов позволит сэкономить около 12 млн за год. В дальнейшем экономия составит до 40 миллионов.

КАК ОФОРМИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ?

В больнице кировчанину нужно предъявить СНИЛС, по этим данным и будет оформляться лист нетрудоспособности. Вместе с тем в Минздраве заверили, что первое время бумажки все же останутся в ходу. У кировчан есть возможность выбрать, каким образом им удобнее предоставить лист нетрудоспособности. Ожидается плавный переход на электронный формат, когда он завершится - вопрос открытый. Систему должны протестировать все регионы страны.

Низкий спрос на новшество отчасти связан с тем, что многие работники просто не знают, что у них есть право не таскаться за бумажкой, а оформить все электронно. Для этого на кировских предприятиях проводятся встречи и семинары.

ВАЖНО!

Как рассказала Лариса Баранцева, в скором времени изменится схема начисления «больничных» денег. С 1 января 2020 года регион перейдет на прямые выплаты. Это означает, что деньги, накопившиеся во время болезни, мы будем получать сразу на карточку, а не через работодателя, как это делается сейчас.