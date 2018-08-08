2018-08-08T09:29:07+03:00
Экономика

Мясо и молоко в Москву, каучук в Бразилию. Чем и с кем торгует Кировская область?

Кировстат опубликовал данные о показателях внешней и межрегиональной торговли
Александр ЧАРУШИН
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Производство молока. Фото: Мария ЛЕНЦПроизводство молока. Фото: Мария ЛЕНЦФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Кировская область продолжает активное торговое сотрудничество как с другими регионами России, так и со странами ближнего и дальнего зарубежья. Такую информацию опубликовал Кировстат со ссылкой на собственные исследования и данные Росстата.

Согласно статистике, особым спросом в соседних регионах пользуется мясомолочная продукция предприятий Кирова и районов области. За границу страны Кировская область поставляет продукты химической промышленности и лес.

В 2017 году показатели торговли и с субъектами РФ, и с зарубежными государствами значительно выросли по сравнению с 2016 годом.

62 ТЫСЯЧИ ТОНН МОЛОКА И МЯСА

Предприятия Кировской области поставляют в другие регионы страны 48 наименований различной продукции, в основном это продукты питания. Примечательно, что вывоз одних только мясных и молочных продуктов в прошлом году составил 62 тыс. 386 тонн.

Для сравнения, в 2016 году Кировская область поставила в другие субъекты РФ всего чуть более 52 тыс. тонн продуктов мясомолочной отрасли. Таким образом оборот торговли нашего региона с соседями за год вырос практически на 20% (напомним, речь идет лишь о части вывозимой продукции). Кировские молоко, сливки, творог, сметана, мясо, птица и колбаса становятся все более востребованными в соседних нам регионах.

Сотрудница супермаркета нарезает мясо. Фото: Андрей АБРАМОВ Фото: Андрей АБРАМОВ

Сотрудница супермаркета нарезает мясо. Фото: Андрей АБРАМОВФото: Андрей АБРАМОВ

Так, за 2017 год вывоз одного только молока составил 35,5 тыс. тонн. Также Кировская область поставила другим регионам чуть более 10 тыс. тонн кисломолочных продуктов и почти 9 тыс. тонн мяса и мяса птицы.

Больше и чаще всего Кировская область торгует с регионами, входящими в Приволжский, Центральный и Северо-Западный федеральные округа. Основные потребители кировских продуктов — Москва, Кострома, Сыктывкар, Архангельск, Пермь и Нижний Новгород. Также кировские предприятия активно торгуют с Республиками Марий Эл и Татарстан, Удмуртией.

ВЫВОЗИМ В БРАЗИЛИЮ И ФИНЛЯНДИЮ

Кировская область наращивает и показатели внешнеторгового оборота. В прошлом году экспорт товаров из региона был осуществлен на сумму 808,8 млн долларов США.

Наиболее активно регион торгует со странами дальнего зарубежья. Так, торговля с Бразилией занимает 14% от всего внешнеторгового оборота Кировской области. Важными торговыми партнерами региона являются также Финляндия (9%), Германия (8,4%) и Китай (8%). Помимо этого, регион торгует и с Бельгией, Ирландией, Италией.

Основными статьям экспорта остаются каучук и иные продукты химической промышленности (59,9%). 20,8% приходится на древесину и целлюлозно-бумажные изделия.

Упаковки с каучуком. Фото: career.sibur.ru

Упаковки с каучуком. Фото: career.sibur.ru

ЗАВОЗИМ ИЗ КИТАЯ И ГЕРМАНИИ

В 2017 году Кировская область импортировала различных товаров на сумму 357,8 млн долларов США. 47,6% импорта пришлись на транспортные средства, машины и оборудование. Их мы завозим из Китая, Финляндии, Германии и Италии.

Производство электронного оборудования. Фото: Алексей БУЛАТОВ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Производство электронного оборудования. Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ

36,5% импорта составили продукты химической промышленности зарубежных стран, таких как Великобритания и Германия.

Подавляющее число товаров было завезено в Кировскую область из дальнего зарубежья (93,6%). Страны СНГ поставили в регион менее 6% товаров от общего объема импорта.

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