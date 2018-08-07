Ушли, но обещали вернуться: «Ночной патруль» прекращает свою работу в Кирове

СЕГОДНЯ 17:46 2018-08-07T18:02:17+03:00

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.Осенью 2012 года в Кирове случилась страшная авария. По вине молодого кировчанина Артема Игнатяна погибли трое человек, еще семь получили травмы. Для того чтобы подобная трагедия не произошла вновь, общественник Сергей Косолапов решил организовать в нашем городе движение «Ночной патруль». Каждую пятницу неравнодушные жители помогали сотрудникам ГИБДД ловить пьяных водителей. И вот спустя уже шесть лет активисты движения объявили о прекращении работы.

НАЧАЛСЯ БЕСПРЕДЕЛ

Руководители объединения сообщили о том, что «Ночной патруль» уходит из Кирова, 5 августа. На своих страницах в соцсетях лидеры движения пояснили, что многим из них необходима передышка после тяжелого труда и переоценка ценностей.

- Мы разбили 15 своих машин, погиб один активист «НП», - рассказали активисты. Каждого пойманного мы водили в суды, где выступали в качестве понятых. Это была самая тяжелая часть нашей работы.

Однако главной причиной распада «патруля» стало нарушение устава некоторыми участниками. Как выяснилось, некоторые активисты стали применять насилие по отношению к пьяным водителям.

- «Ночной патруль» - это не банда, - пояснил создатель движения Сергей Косолапов. - Но многие просто решили иначе. Мы больше не собираемся нести ответственность за то, что они вытворяют, и разруливать их косяки. Люди говорят, что хотят жить по уставу, а через четыре месяца выясняется, что они даже его не читали.

Сергей Косолапов возглавлял движение «Ночной патруль» шесть лет.Фото: Валерий РОМАНОВ

Также Сергей Косолапов предупредил, что теперь все, кто будет называть себя «Ночным патрулем», - самозванцы. Активисты опасаются, что отколовшая часть движения превратится в банду и будет заниматься самосудом.

«КИРОВЧАНЕ СТАЛИ СОЗНАТЕЛИ»

Напоследок активисты отметили, что они смогли достигнуть своих главных целей. Теперь полиция стала работать лучше, а общество стало доверять сотрудникам ГИБДД.

- «Гаишники» стали работать лучше, - сообщили лидеры движения. - Это факт. Они не боятся больше работать с гражданскими, и для большинства из них реально не существует особых статусов. Встречаются, конечно, и «трусишки», но редко. Мы увидели настоящее мужество людей, которым порой приходится совершать подвиги.

Также общественники отметили, что за годы работы движения кировчане изменили свое отношение к пьяным водителям.

- «Ночной патруль» сейчас - это уже весь город, - поделились своими наблюдениями активисты. - Сейчас нам на горячую линию звонят уже не так часто, как звонят в «дежурку» по номеру 58-88-88. А все потому, что нам удалось переломить эту дурацкую концепцию о том, что спасти жизнь, остановив пьяного водителя, - это «стукачество».

И ВСЕ-ТАКИ ОНИ МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ

В своем обращении к кировчанам активисты «Ночного патруля» отметили, что до сих пор не решили, уходят они навсегда или только на время. Если в городе вновь обострится ситуация с ДТП из-за пьяных водителей, лидеры движения готовы объединиться еще раз.

СПРАВКА «КП»

С октября 2012 года по август 2018 года активисты «Ночного патруля» совершили более 600 выездов. С их участием удалось поймать 1125 пьяных водителей. Среди них 21 владелец машины оказался обладателем особого статуса. Это депутаты, прокуроры и сотрудники правоохранительных органов.