Кировские железные дороги: в цифрах, историях и героях

6 Авг. 21:17 2018-08-06T21:37:26+03:00

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История Кировской железной дороги началась в далеком в 1867 году. Тогда комитет по железнодорожному делу Вятской губернии решил, что у нас должно появиться сообщение между Вяткой и Северной Двиной. С тех пор Кировские железные дороги строятся, переживают изменения и собирают свой багаж с историями, воспоминания и значимыми событиями. К Дню железнодорожника «Комсомолка» решила рассказать самые интересные факты о Кировских железных дорогах.

ГЕРОИ НАШИХ ДНЕЙ

Любое предприятие славится, прежде всего, своими сотрудниками, которые изо дня в день выполняют свои трудовые обязанности. Но среди работников Кировского отделения железной дороги встречаются не только ответственные и доброжелательные специалисты, но и настоящие герои. Как, например, простой дорожный мастер Николай Бобылев. Он уже два раза спасал жизни людей.

Впервые свое бесстрашие Николай Васильевич проявил в июле 2017 года при пожаре в деревне Чуваши. Тогда мужчина ехал домой после работы и вдруг увидел поднимающийся в небо столб дыма. Дорожный мастер решил узнать, что случилось, и отправился к месту задымления. Там Николай увидел, что горит дом, а спасать жилье некому. Хозяева-пенсионеры находятся в оцепенении. Тогда работник отделения вызвал единственную деревенскую пожарную машину. Транспорт вскоре приехал, но пожарные шланги оказались забитыми и вода через них не проходила. Николай Васильевич вызвал на помощь друзей. Они вместе прочистили шланги, вынесли мебель. К этому времени огонь уже перекинулся на крышу другого здания, но его успели быстро потушить. После ЧП Николай Бобылев приезжал к пенсионерам, чтобы узнать об их здоровье.

Николай Васильевич стал настоящим героем, который дважды спасал жизни людей. Фото: предоставлено Кировским отделением Горьковской железной дорогиФото: Игорь БУЛАТОВ

Спустя почти год, 14 марта 2018 года, Николай Бобылев на перегоне Ардаши-Просница спас мужчину. Ему оторвало ногу при столкновении с поездом. Машинист грузового поезда сообщил о ЧП в Кировскую дистанцию пути. На место сразу же выехала бригада, в которую входил и Николай Васильевич. Он смог оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. После этого мужчину на электропоезде доставили в Зуевку, где его приняли врачи скорой помощи. Жизнь пострадавшего удалось спасти.

Другой герой, которым гордится Кировское отделение ГЖД, является сотрудник пожарного поезда станции города Зуевки Сергей Рохин. В один из январских дней этого года Сергей был на выходном и гулял по городу. На улице Юбилейной, 4, он заметил, что из окон квартиры двухэтажного дома идет дым. Мужчина сразу же кинулся на помощь. Дверь в квартиру была не заперта. Сергей окрикнул хозяина, но в ответ услышал лишь тишину. Тогда он зашел в квартиру и увидел лежащего на полу мужчину. Сергей Рохин помог владельцу квартиры выбраться из помещения и вывел из дома других жильцов. После этого сотрудник ГЖД вызвал пожарных и стал тушить пожар подручными средствами. Сергею Рохину удалось остановить огонь и предотвратить страшную трагедию.

Сотрудник пожарного поезда и на «гражданке» выполняет свой профессиональный и человеческий долг. Фото: предоставлено Кировским отделением Горьковской железной дороги

ФОТОЭВОЛЮЦИЯ

Более чем за вековую историю Кировской железной дороги изменилось многое, кроме тяжелого труда сотрудников железной дороги. О том, как же за эти годы изменилось железнодорожное дело, расскажут свидетели прошлых и наших дней - фотографии.

Старое здание кировского вокзала 1906 года. Фото: предоставлено Кировским отделением Горьковской железной дороги

Так выглядит вокзал в Кирове сейчас. Фото: предоставлено Кировским отделением Горьковской железной дороги

В тридцатые годы мужчины-проводники ходили по вагонам в мундирах и фуражках, а женщины - в юбках и специальных беретах. Фото: предоставлено Кировским отделением Горьковской железной дороги

Сегодня же основными цветами работников Российских железных дорог стали серый, синий, серебристый и красный. У мужчин по-прежнему на головах фуражки, а женщины сменили береты на пилотки. Фото: предоставлено Кировским отделением Горьковской железной дорог

Так выглядели машинисты за работой во всех российских поездах 70-80 годов. Фото: train-photo.ru

Сейчас же работа в кабине машиниста усовершенствована, но при этом она стала более сложной для самих работников. Фото: предоставлено Кировским отделением Горьковской железной дороги

ШКАЛА ВРЕМЕНИ

15 мая 1867 года - комитет по железнодорожному делу Вятской губернии: «Железной дороге от реки Вятки до Северной Двины быть!»

1999 год - спустя четыре года после императорского указа о строительстве железная дорога Пермь-Вятка-Котлас была запущена и присоединилась к составу Пермской ЖД.

Май 1901 год - Николай II издал указ о запуске строительства железнодорожной линии Вятка-Санкт-Петербург в 1902 году.

29 октября 1905 год - служащие на Пермской железной дороге присоединились ко всеобщим забастовкам рабочих в начале Октябрьской революции.

15 ноябрь 1906 год - жителям губернии открыт новый горизонт: запущена железнодорожная линия Вятка-Вологда-Санкт-Петербург.

1927 год - в 20-е годы в Вятской губернии была острая необходимость прямого выхода с Урала на Нижний Новгород и Москву. Построена железнодорожная линия Котельнич- Нижний Новгород.

1932 год - построен 179-километровый железнодорожный путь Яр-Верхнекамская. Этот путь для Вятской губернии был экономически важен: он давал возможность увеличить добычу и вывоз фосфоритов, леса и развить металлургическое, кабельное производство в Омутнинске и Кирсе.

1935 год - Кировская железная дорога вошла в состав Горьковской магистрали.

7 октября 1946 год - после реорганизации железных дорог в регионе сформировано Кировское отделение Горьковской железной дороги.

1962 год - в то время как весь мир перешел на тепловозную тягу еще в двадцатых годах, главный ход отделения дороги Балезино-Киров-Шахунья переведен на нее только в этом году.

1963 год - завершены электрификация и участок Киров-Шахунья и Киров-Балезино перешли на более высокотехнологичный способ - электрическую тягу.

24 октября 1967 года - запущен первый и единственный фирменный поезд «Вятка» сообщением Киров-Москва.

НАПРАВЛЕНИЯ

Через Киров проходят многие поезда различных направлений, но в самом городе формируются три основных направления: Киров-Москва, Киров-Казань-Кисловодск и Киров-Нижний Новгород.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1600 километров - длина Кировского региона дороги;

133 железнодорожных переезда обслуживает Кировское отделение ГЖД;

79 станций на региональном участке дороги;

30 предприятий входит в местное отделение.