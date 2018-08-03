2018-08-03T18:16:25+03:00
Происшествия

Стихия снова бушует в Кирове: унесенный бассейн, сломанная рябина и затопленная улица

Кировчане уже делятся первыми последствиями прошедшего ливня
Елизавета Захарова
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Непогода принесла первые разрушения городу. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheНепогода принесла первые разрушения городу. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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Сегодня, 3 августа 2018 года, около полудня, на небе стали сгущаться тучи, а ветер постепенно становился все сильнее. Кировчане, привыкшие к тому, что в этом году стихия приносит много разрушений, начали предупреждать друг друга о надвигающейся буре, прикрепляя к сообщениям фотографии.

Около 14.00 в Кирове объявили метеопредупреждение и сотрудники МЧС. Они разослали жителям города смс-оповещения о том, что на область надвигаются сильные грозы, ливни и шквалистый ветер.

И вот, уже в 15.00 в город пришла непогода. Кировчане взялись за камеры телефонов и засняли все последствия стихии. За короткое время поток воды успел затопить двор в центре города, а ветер «унес» бассейн, сломал рябину и уронил инсталляцию «Я люблю Киров».

Подписчик группы «Я - очевидец. Киров» поделился двумя видеозаписями, где сначала сильный дождь стучал по окнам его дома в деревне Монастырской. После этого сильный порыв ветра даже приподнял бассейн во дворе, но его «полету» помешали конструкции навеса и забор.

В Кирове шквалистый ветер едва не унес бассейн.Видео: vk.com/ky43_ubezhishe

А Вячеслав Попов в группе «Злой кировчанин» опубликовал фотографию упавшей инсталляции «Я люблю Киров». Памятник находился у Медицинской академии.

У Медакадемии упала скульптура «Я люблю Киров». Фото: vk.com/zlo43

У Медакадемии упала скульптура «Я люблю Киров». Фото: vk.com/zlo43

И если подписчики паблика под этой фотографией в шутку написали, что памятник просто устал любить наш город, то авторы следующего снимка в самом деле устали от постоянно затапливаемых дворов. Каждый «приступ» непогоды у природы заканчивается очередным «морем» во дворе домов №№ 14а и 14б по Октябрьскому проспекту.

Жильцы домов на Октябрьском проспекте жалуются на вечную проблему: после дождей в их дворе не пройти. Фото: vk.com/zlo43

Жильцы домов на Октябрьском проспекте жалуются на вечную проблему: после дождей в их дворе не пройти. Фото: vk.com/zlo43

- Пройти к домам невозможно, - написал автор фотографии. - А в администрации говорят: устранять не будем, можете судиться с нами. Видимо, забывают, что народ платит им зарплату, которая превышает среднюю по региону.

К счастью, сломанная рябина не разбила ничье окно и ни на кого не упала. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

К счастью, сломанная рябина не разбила ничье окно и ни на кого не упала. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

Двор другого кировского дома пострадал чуть меньше: в первые же минуты сильного ветра сломалась рябина.

ПОКА ПИСАЛИ МАТЕРИАЛ

Прошедшие ливень и гроза не последняя опасность на сегодня. МЧС снова объявило метеопредупреждение. Примерно до шести часов вечера в Кировской области ожидаются сильные ливни и грозы. Шквалы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду. В отдельных районах пройдет град.

ВАЖНО

При опасной, чрезвычайной ситуации необходимо обратиться в экстренную службу по единому номеру: 112.

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