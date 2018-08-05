2018-08-05T11:52:20+03:00
Звезды

В Вятских Полянах определили лучшего дизайнера фестиваля «Поля мира»

Победители и призеры вошли в Союз дизайнеров России
Елизавета Захарова
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Фото: Елизавета ЗАХАРОВАФото: Елизавета ЗАХАРОВАФото: Елизавета Захарова
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В Вятских Полянах прошла официально-торжественная часть фестиваля «Поля мира» - конкурсный модный показ. На нем дизайнеры, модельеры, художники по костюмам со всех уголков страны представили зрителю и компетентному жюри коллекции костюмов, посвященных общей тематики фестиваля - «Поля мира».

Так, на сцене одна за одной выходили модели в одежде, которую участники фестиваля не только спроектировали, но и самостоятельно сшилию А зрители раз за разом совершали перелеты из стран восточной Европы в Азию, прогуливаясь по пшеничным лугам России и ягодным лесам Белоруссии, заглядывая в колоритную Африку и фестивальную, фееричную Бразилию, и далекую, уравновешенную Японию.

Все костюмы отражали внутренний мир, порядок и традиции выбранной страны. Но, чтобы отойти от традиционного взгляда на национальный, всем известный и давно избитый, образ, дизайнеры подавали их под «соусом современности и эпатажа».

Фото: Евгения ЛИСИЦЫНА

Фото: Евгения ЛИСИЦЫНА

Жюри оценивали коллекции одежды по нескольким критериям: соответствие выбранной тематики, лаконичность и цельность образа. Кроме того, во время показа мод проходило зрительское голосование: сидящие в зале могли отправить смс-поддержку той или иной коллекции. Выигрывала та, которая набрала большее количество голосов-одобрений.

Так, выбор зрителей пал на творческий вятскополянский дуэт Дарьи Белых и Екатерины Макаровой.

Третье место и возможность стать героем октябрьского номера журнала «Три Ш: шляпы, шляпки, шубки» получили московские дизайнеры Инна Абрамкина, Настасья Ермолова и их коллекция «Поля мира», посвященная мужским цилиндрам Англии XVIII-XIX веков.

Серебряным призером стала Ирина Гончарова, которая привезла из столицы африканскую коллекцию. Победителем конкурса стала Светлана Оспищева - московский дизайнер, вдохновленный испанскими мотивами, показал публике коллекцию «Шипы и розы». За первое место Светлана получила главный приз - 75 000 рублей! Помимо ценных призов от спонсоров фестиваля, призеры получили ценные «проходки» в Союз дизайнеров России.

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